修法公式錯誤》台南等9縣市 獲配數額低於修法前

行政院長卓榮泰昨與縣市長座談會後率相關人員召開記者會說明討論情形。（記者塗建榮攝）

2025/09/14 05:30

〔記者鍾麗華、劉宛琳／台北報導〕新版財劃法發生公式錯誤，行政院主計總處公務預算處長許永議昨在記者會表示，台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣、嘉義市等九縣市獲配的數額低於修法前。

政院昨邀廿二縣市首長討論財劃法爭議，分上下午兩場，上午出席者包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、連江縣長王忠銘、新竹市代理市長邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、金門縣副縣長李文良。

下午場包含台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣代理縣長林茂盛、嘉義縣副縣長劉培東、台東縣副縣長王志輝、彰化縣副縣長周傑及苗栗縣秘書長陳斌山等人。

中央挹注地方財源主要有三大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。統籌分配稅款部分，財政部日前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達八八四○‧九億元，較今年度增加四一六五‧一億元。

根據主計總處資料，明年度統籌分配稅款增加排行榜，前四名為台北市四五二億元、新北市四一五億元、桃園市二九五‧二億元、台中市二九五‧一億元；後段班則為嘉義市六十六億元、金門縣廿一億元、澎湖縣五億元、連江縣○‧一億元。

若以明年度統籌分配稅款增加幅度來看，增加前四名為新竹市二五九‧六％、新竹縣二五九‧四％、台東縣二一一‧六％、花蓮縣二一○‧三％；末段班則為台南市五十四％、高雄市五十一‧五%、澎湖縣十四‧一%、連江縣一‧五%。

行政院長卓榮泰表示，依新版「財劃法」結果，各縣市呈現極大差距，尤其統籌分配稅款分配非常失衡，其中營利事業營業額比重達三十％，但大公司所在地可能在台北市或新北市，而其他地方負擔的成本與付出，皆沒有計算在內，導致城鄉嚴重失衡。

卓揆說，在人口指標方面，新版「財劃法」未考量人口結構因素，無法給予有較多高齡長者或幼童的縣市預算協助；土地指標部分，也未考量土地從事農林漁牧或工商活動，相對應的管理成本，造成負擔國家糧食供應的農業縣明顯不及於工商大縣，政院將全盤檢討提出修法。

