星期專論》中國閱兵對台灣的威脅

九月三日的閱兵，是習近平在二○一五年底啟動「全面深化國防和軍事改革」成果的展現，並揭示了若干對台灣的新威脅，這些威脅同時也影響到美國的軍事優勢地位。（美聯社）

2025/09/14 05:30

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

九月三日在北京天安門廣場，中國共產黨及其黨軍中國人民解放軍舉行一場閱兵儀式，公開展示威脅台灣的現役新型武器。台灣正透過增加和更新軍事投資，來因應其中一部分威脅，但另外一些威脅則無法單憑己力加以應對，必須依賴美國這種強大盟友採取主動。

中共試圖取代美國在世界舞台上的領導地位，這場閱兵的目的即在於此。同樣發揮作用的，還有中國八月卅一日至九月一日在天津舉辦的「上海合作組織」（SCO）高峰會。自二○○一年以來，上合組織便著重舉行大型多邊軍事演習，今年中國又更進一步，承諾將成立一個開發銀行。

擴大認知作戰 迫使台灣妥協投降

上合組織峰會與九月三日大閱兵的「連環出擊」，同時展現中共總書記習近平能夠在權力博弈上壓過美國總統川普。此前，川普甫於六月廿一日轟炸中國盟友伊朗的核武器設施，並試圖分化俄羅斯，離開由中國主導的「邪惡軸心」（Axis of Evil）。

八月十五日，川普在阿拉斯加州接待俄羅斯獨裁總統普廷（Vladimir Putin），針對如何結束烏克蘭戰爭展開認真的談判，這場會晤持續約六個小時。儘管俄國在這場戰爭中幾乎滅頂，但也獲得北韓與中國在軍事上的支持。川普還安排一架B-2匿蹤轟炸機飛越上空，試圖讓普廷留下深刻印象。

兩週後，普廷在北京逗留約五天，並以最重要的主賓身分，出席將近一個半小時的閱兵式。這場閱兵在地面上展示超過八十種不同武器，空中還有逾一百架軍機編隊飛行。

在一幅令人震撼的畫面中，我們可以看到中共「世界新秩序」的縮影：全球四個主要擁核獨裁政權的領袖齊步並行，包括習近平、普廷，以及中國核武代理人巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）， 與北韓國務委員會委員長金正恩。值得注意的是，金正恩是首次在外國的多邊峰會層級活動中亮相。

這些獨裁政權構成中共所謂「人類命運共同體」的核心—由中共主導的天命。對台灣而言，命運的起點將是俄羅斯與北韓直接協助中國，發動戰爭以摧毀台灣的民主。

然而，在中共／解放軍鋪天蓋地的「認知作戰」攻勢中，即利用資訊／惡意假訊息動員來操縱敵人的手法，或許最具威力的宣傳「炸彈」，出現在九月三日閱兵後，官方「中國環球電視網」（CGTN）對高志凱教授的專訪。在中共中央宣傳部輪番上陣的御用喉舌中，高志凱是當前的明星人物之一。

高志凱在訪談中揭櫫了中共新的重要宣傳主軸，他聲稱：「…我深信，而且愈來愈相信，中國軍隊是全世界最強大的勁旅，無可匹敵。」

可以預期，中共操弄「認知」的大合奏，將無所不用其極地渲染這個「主旋律」，因為它能夠：（一）使中國人民相信，他們永遠無法逃脫中共的專制統治；（二）迫使其他大多數國家愈來愈遷就北京，愈來愈不在乎華盛頓；（三）離間美國的盟友質疑其同盟的力量；（四）進一步削弱台灣人民對華盛頓會伸出援手的信心，從而壯大鼓吹對中共妥協的聲音，也就是投降。

九月三日的閱兵，是習近平在二○一五年底啟動「全面深化國防和軍事改革」成果的展現，並揭示了若干對台灣的新威脅，這些威脅同時也影響到美國的軍事優勢地位。

打造中國「紅穹」 攻擊川普「金穹」

數十年來，中國始終拒絕就其核武庫設限進行談判，同時從最早反對前總統雷根的「戰略防禦倡議」（SDI）開始，抨擊美國持續推動的飛彈防禦計畫。如今，解放軍正在打造自己的「紅穹」（Red Dome）國家級飛彈防禦系統，藉此追求核武優勢，目的在於更有效地遏制華盛頓防衛台灣。

川普承諾要建立一套全國飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome），以保護美國及其盟友。此舉旨在削弱中國與俄羅斯核武器的脅迫力—兩國甚至可能協同使用核武—並將核飛彈競賽引導至一場新的非核飛彈較勁。

然而，在九月三日閱兵中，解放軍公開新型「紅旗-19」大型飛彈攔截器，具備攔截來襲的洲際彈道飛彈（ICBM），以及攻擊低地球軌道（LEO）衛星的能力，將解放軍過去廿年來對雷達與衛星早期預警系統的投資，落實為以高速撞擊直接摧毀目標的動能打擊能力，其中部分技術還獲得俄羅斯的協助。

此外，解放軍也展示一套由陸基、海基、空射飛彈構成的「三位一體」核武體系：採用液體燃料、部署於大型發射井的「東風-5丙」洲際彈道飛彈，似為取代第一代「東風-5型」飛彈的單彈頭版本，但也可能具備「分離軌道轟炸系統」（FOBS）能力，可繞經南極軌跡（South Pole-trajectory）攻擊美國， 藉此升高對金穹防禦系統的壓力。

解放軍還展示了新型的「東風-61型」機動式洲際彈道飛彈，可能是「東風-41型」的改良版，或許還搭載多枚難以攔截的高超音速滑翔載具（HGV）彈頭；還有採用一體化冷發射管（self-contained cold-launch tube）的「東風-31乙井」洲際彈道飛彈，便於解放軍新建的三○○多座ICBM發射井進行多次裝填。

同場展出的還有可能配備多彈頭的「巨浪-3型」潛射彈道飛彈（SLBM），其外觀類似二○一九年出現的「巨浪-2型」；還有「巨浪-1型」空射彈道飛彈（ALBM），讓「轟-6N」轟炸機（西安飛機工業集團生產）的打擊範圍可能達到八○○○公里。

解放軍同時公開一種新型的超大型無人水下載具（ULUUV），可能做為反制金穹系統的不對稱手段，其設計可能類似俄羅斯的核動力水下無人載具「海神（Poseidon）／Skif」。這是一種可以掛載核彈頭的洲際射程魚雷，金穹系統無法攔截。

展示新型入侵工具 企圖攻台制美

九三大閱兵揭示的另外一項警訊，是解放軍在運用先進資訊與人工智慧（AI）科技方面的顯著進展，藉此驅動無人化甚至自主化武器，同時提升傳統武器的效能。

或許最令人不安的是，解放軍展示了全球首批兩款具備超音速飛行能力，而且可能自主作戰的噴射戰鬥機級「協同作戰航空器」（CCA）。這種無人機將由解放軍的第五代和第四代有人戰機進行操控，用以消耗台灣、美國和日本的有人戰機。

這兩款協同作戰無人機的大小，相當於成都飛機工業集團（CAC）研發的殲-10戰機，可能是成飛與瀋陽飛機工業集團（SAC）的競爭性產品，這兩家公司目前都在測試其第六代戰機的原型機。

雖然美國也在加緊研發協同作戰無人機，但解放軍的CCA無人機可能已經開始服役，美國則尚未公開任何具備超音速性能的同類機種。

解放軍對台灣發動任何兩棲或空降入侵的絕對先決條件，就是必須先取得制空權，包括挫敗區域內的美軍空中力量。

不過，九三閱兵也顯示，解放軍擁有多種履帶式、輪式及多足推進的無人地面載具（UGV），配備小型反坦克火箭與突擊步槍等武器，可以利用兩棲登陸艦或直升機投放，充當突破台灣反入侵防禦網的先頭部隊。

九月三日出現在中國社群媒體的另外一項「認知戰」宣傳，是一張人形與「狼型」機器人觀看閱兵的影像—暗示下一次解放軍閱兵式，可能會出現一個具備作戰能力的人形機器人方隊。

同時，解放軍也準備針對台灣大力發展無人機展開反制，在閱兵中展示三種雷射武器，其中兩種專門用於對抗無人機，另有一款中國兵器工業集團（NORINCO）研發的大型微波武器，能夠摧毀小型無人武器的電子設備。

地面戰力方面，解放軍展示了新一代裝甲系統，包括T-100主戰坦克。這是一款更輕的四十噸級戰車，結合可攔截反坦克飛彈的主動防護系統（APS）小型飛彈、安靜的柴電混合推進系統，以及新型數位感測器與控制系統，甚至可能支援遠端乃至洲際範圍的衛星控制。

另外一項與侵台行動相關的展示，則是第二代新型空降裝甲車輛，包括步兵戰車、裝甲運兵車，以及新型的一二○公釐迫擊砲載具，可由西安飛機工業集團生產的「運-20」與「運-20B」重型運輸機空投，這些機種也在閱兵式中現身。

凸顯解放軍投射能力的其他訊息，還包括首次集結的解放軍未來航空母艦艦載機聯隊，包括新型「空警-600」艦載空中預警管制機（AWACS）、可彈射起飛的四代半戰機「殲-15T」，以及彈射起飛的第五代「殲-35」戰機，其戰力已接近美國海軍航艦艦載機聯隊的水準。

台灣國防預算大幅增加 令人鼓舞

台灣的回應令人鼓舞，首先是八月底宣布，二○二六年度的國防開支增加廿二．九％，這可能使軍事預算佔國內生產毛額（GDP）的比例，自二○○九年以來首次達到三．三九％。

部分美國官員建議，台灣應將軍事開支提高至GDP的五％、甚至十％水準，雖然前述增幅仍然低於美方期許，但不可否認已經大有進步，而且台灣計畫採購的軍備也值得肯定。

首先是將洛克希德馬丁公司生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，海馬士）飛彈發射器數量，由廿九套增加到五十七套，顯示台灣軍方未來將有能力，發射多達一一四枚射程超過三○○公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）短程彈道飛彈。

此外，台灣還計畫在未來五年內籌獲約五萬架小型和大型無人機，包括超過二○○○架由拉奇（Palmer Luckey）創辦的Anduril公司製造的Altius-600MV自主反裝甲無人機。

解放軍和台灣都從烏克蘭戰爭的慘痛經驗中汲取教訓，認識到不論是短程還是長程無人機，都是戰場上不可或缺且具有決定性作用的武器。

這些採購計畫將補充在第一屆川普政府期間已啟動交付的軍購項目，包括四○○枚岸置「魚叉」反艦飛彈、六十六架新型洛馬F-16V四代半戰鬥機，以及海馬士發射器與ATACMS飛彈。

不過，隨著解放軍擴大對無人武器與人形機器人的投資，美國也應該考慮在近期內出售美國研發的雷射與微波武器，台北也應該考慮打造具備不對稱戰力的民兵部隊，配備數十萬支步槍與肩射式飛彈，執行區域防禦任務。

另一種針對解放軍機器人與人形機器人的不對稱反制措施，則是大量使用.50口徑（十二．七公釐）反器材步槍，使後備部隊與民兵具備足夠的射程與火力，摧毀這些裝甲薄弱的目標。

印太部署戰術核武 嚇阻共軍侵台

目前，美國掌握了在近期內能夠對中共／解放軍入侵台灣計畫造成重大影響的選項，包括大幅增加戰區射程飛彈的生產，以及在印太戰區部署戰術核武，目前該地區幾乎沒有任何此類武器。

一九五七年，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）批准將配備戰術核武的「鬥牛士」（Matador）巡弋飛彈部署到台灣，以嚇阻毛澤東改變其集結兵力入侵台灣的計畫。

或許只有當習近平明白，他將在規模達十萬人的多波次侵台行動中，折損大量人員與裝備時，他才可能改變入侵這個民主島國的計畫。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

