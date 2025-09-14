AIT稱二戰文件未決定台灣政治地位 蕭旭岑：違反美國對台六項保證

美國在台協會（AIT）批評中國歪曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」，指這些二戰文件並未決定台灣最終政治地位。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨痛批AIT論述違反美國長年政策，包括原本「六項保證」當中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」。（資料照）

2025/09/14 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕美國在台協會（AIT）批評中國歪曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」，指這些二戰文件並未決定台灣最終政治地位。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨痛批AIT論述違反美國長年政策，包括原本「六項保證」當中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境。

蕭旭岑質疑，美國民主黨政府時代任命的AIT官員，還在延續拜登政府的老調，操弄聯合國第二七五八號決議，並在「台灣未定論」打擦邊球，他問AIT處長谷立言，有沒有問過現任美國總統川普的意見？「AIT輕率發言讓兩岸更緊張，是川普要的嗎？」

蕭旭岑表示，以國際法的角度，開羅宣言、波茨坦公告與日本降伏文書都是具有約束力的法律文件，開羅宣言是當時盟國明確支持的唯一國際文件，過去英美等國家並未否定，或是主張其無法律效力。

