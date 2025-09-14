里奇蒙號與美艦穿越台海 英國防部：例行通過 符合國際法

美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，右圖）與英國皇家海軍威爾斯親王號打擊群編隊巡防艦「里奇蒙號」（HMS Richmond，左圖）十二日通過台海，英國國防部昨證實，強調行動完全遵守國際法與國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）履行自由航行權。（取自USS Higgins、Royal Navy臉書）

2025/09/14 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕美國海軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）與英國皇家海軍威爾斯親王號打擊群編隊巡防艦「里奇蒙號」（HMS Richmond）十二日通過台海，英國國防部昨證實，強調行動完全遵守國際法與國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）履行自由航行權，航艦打擊群部署行動凸顯英方致力促進印太區域安全與繁榮，同時展現維護國際秩序的承諾。

共軍又「聯合戰備警巡」

大批機艦挑釁台海和平

中國解放軍東部戰區聲稱，英美軍艦過航台海屬於「滋擾挑釁」，已組織海空兵力對其全程跟監警戒。據我國國防部統計，自十二日上午六時至十三日中午十二時許，共軍合計出動五十八架次軍機、十三艘次軍艦及三艘次公務船擾台。昨上午八時起四小時內，更出動殲十六、轟六、空警五○○等各型主、輔戰機及無人機計廿七架次軍機，幾乎全數逾越中線及其延伸線，進入我中部、西南、東部及西太平洋空域，配合軍艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」，挑釁台海和平。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

英國國防部昨回應中央社提問證實，「里奇蒙號」穿越台海是作為航艦打擊群一部分，對台灣海峽的「例行性通過」，英國海軍在任何地點的行動完全遵守國際法和國際規範，並依據聯合國海洋法公約屢行自由航行權。

正於美國訪問的陸委會主委邱垂正前天在華府發表演說指出，中國領導人習近平鼓吹民族主義並以「戰狼外交」推動擴張，從南海軍事化到威脅台海現狀，意圖塑造所謂「新常態」，企圖在亞太乃至全球挑戰美國領導地位，已成為台海與亞太和平現狀的最大威脅。

