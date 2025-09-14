為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    建構台版「金穹」 國防特別預算破兆

    國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額破兆元。立委透露，將整合愛國者飛彈等防空體系，建構台版「金穹」。（資料照）

    國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額破兆元。立委透露，將整合愛國者飛彈等防空體系，建構台版「金穹」。（資料照）

    2025/09/14 05:30

    對美軍購、合作生產項目 大部分已完成商議

    〔記者羅添斌、方瑋立／台北報導〕史上最高規模的特別預算案即將產生！政府高層透露，為反制共軍嚴重軍事威脅、因應台灣防衛作戰需要，快速建構不對稱戰力，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額將破兆元，並以七年為期做跨年期的預算編列，創下我國歷次特別預算規模最高紀錄。

    七年為期編列 史上最高特別預算

    官員並指出，列入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」的採購項目，大部分與美方採購武器系統、美台軍事合作生產的項目，均已完成討論與商議，僅餘部分項目尚未底定。國防部提出的特別預算草案金額，規模比先前外傳的七千億元還要高，約略超過兆元。至於政院審查時是否有所刪減或調整，官員說，國防部會逐項向政院說明各項採購案、系統建置案的重要性，全力爭取全額通過。

    王定宇：整合防空體系 反制威脅

    民進黨國防外交立委王定宇昨透露，本次特別預算有四大支柱，一是全面提升台灣的防空系統。雖然目前台灣防空網密度全球數一數二，但因中國威脅日益增加，從長程火箭彈、各式飛彈、無人機到戰機、武裝直升機等數量提升、型態轉變。台灣必須整合防空體系，把雷達等感知系統與各型火力單元，包括鏈砲、NASAMS、愛國者飛彈全面整合，建構台灣版「金穹」，建立能即時研判威脅、有效攔阻的戰場管理系統。

    王定宇說，二是提升台灣的感知系統，持續監測威脅動向，因應中國新型彈藥、匿蹤飛行器等質量變化。這部分還包含與盟軍結合的可能性。三是加大戰備縱深，二戰經驗顯示彈藥往往一週即可能耗盡，因此必須大幅提升各式彈藥、火箭彈、飛彈的戰備存量，確保能持久應戰。

    王定宇續指，第四是建立自主生產的能力，讓必要的裝備零部件、火藥彈藥在台灣生產，平時可融入全球軍工供應鏈，戰時則能自給自足。

