蔣萬安9/25赴上海雙城論壇 綠批違背承諾

台北市長萬安將於廿五日率團前往上海參加雙城論壇，國民黨議員柳采葳說，綠營議員為罵而罵。（議員柳采葳提供）

2025/09/13 05:30

議員︰蔣稱「共機、共艦擾台就停辦論壇」 市府︰不必抹紅

〔記者甘孟霖、孫唯容、鍾麗華／台北報導〕今年台北上海雙城論壇輪到中國上海市舉辦，陸委會昨表示，台北市政府於十一日向移民署送件，將依規定審查。據了解，台北市長蔣萬安將於廿五日上午率團前往上海，廿七日返台。綠營議員批，蔣萬安在罷免後前往中國，更加深外界對於其親中印象，且蔣也違背當初「共機、共艦擾台就停辦雙城論壇」承諾。藍營議員則嗆，綠營議員為罵而罵，不願理解。北市副發言人葉向媛說，議員不必抹紅，總統賴清德也表達願意對等尊嚴地進行兩岸交流合作。

陸委會︰北市府已送件 將依規定審查

雙城論壇自前台北市長郝龍斌任內開始舉辦，蔣萬安上任後二○二三年首度至上海，去年則於十二月於台北市舉辦，蔣萬安不斷強調「兩岸關係越緊張，越需要交流」。

據悉，今年照往例由市長率團，往年都在七、八月舉行，由於七、八月適逢大罷免，因此今年時程略晚；蔣萬安預定廿五日上午由台北松山機場搭機前往上海，晚間參加上海方歡迎晚宴，廿六日主論壇正式開幕，主題為「AI與城市治理」，分論壇分別有科技醫療、軌道交通、高齡樂活等主題。廿六日晚間，由出訪對岸的北市府宴請上海方答謝。

照往例，北市府部分官員、隨團記者會提前一天於廿四日前往上海，蔣萬安率主團廿五日出發，廿七日返台。另，台北市議會十日抽選公費隨團議員名單，分別為國民黨籍議員吳世正、柳采葳、曾獻瑩，以及民眾黨籍議員張志豪中籤，往年也有不少藍營議員自費隨團，預計隨蔣萬安廿五日出發。

許淑華︰大罷免後出發 加深蔣親中立場

民進黨議員許淑華批評，八月大罷免落幕，結果在外媒眼中被解讀是親中打敗反共，蔣萬安九月出發，恐加深外界解讀蔣親中立場；尤其中共在大罷免期前，全力配合國民黨籍立委留任，國台辦也反對台灣大罷免，官媒甚至配合炒作普發現金，只要藍營提案就支持。她認為，與其花錢辦雙城論壇讓政治人物當作政治秀場，台北市何不把格局放大，世界不是只有上海，台北市要走出去，不妨考慮將雙城論壇轉變為多國城市論壇，更能促成國際交流。

簡舒培︰中共才九三閱兵 無視其對台威脅

民進黨議員簡舒培認為，現在蔣萬安似乎只要時間一到、中國指令一下，蔣萬安就急著要去參加，這不僅違背蔣萬安當初說共機擾台就停辦雙城論壇的承諾；此外，中共近期才九三閱兵，國民黨彷彿無視其對於台灣、區域和平的威脅，仍執意要到對岸討拍。

柳采葳︰以市政治理為主 聚焦民生議題

國民黨議員柳采葳說，期待雙城論壇會有多方議題的交流，內容還是以市政治理為主，也期待雙方可以聚焦在民生議題來關注，讓雙城互相學習互相交流。

她也主張，民進黨議員應該一起來看看雙城論壇並非是他們抹黑的狀況，但看起來民進黨議員仍然是閉著眼睛摀著耳朵，不看不聽不了解，為了罵而罵。

民進黨議員許淑華指，不妨考慮轉變為多國城市論壇，更能促成國際交流。（資料照）

民進黨議員簡舒培認為，蔣萬安違背當初說「共機擾台就停辦雙城論壇」承諾。（資料照）

