財劃法爭議》 陳其邁籲立院修法 羅智強：去找卓

國民黨團書記長羅智強呼籲陳其邁，應該去找行政院長卓榮泰，要求卓收回成命，不要惡搞地方政府把一般補助款改為申請制。（資料照）

2025/09/13 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕高雄市長陳其邁昨呼籲立法院就財劃法爭議應儘速啟動修法，進行結構性調整。國民黨團書記長羅智強則呼籲陳其邁，應該去找行政院長卓榮泰，要求卓收回成命，不要惡搞地方政府把一般補助款改為申請制，原先承諾地方政府的計劃型補助款也別大肆苛扣，立即撥付地方，問題立即迎刃而解。

勿把地方補助款改為申請制

羅智強表示，請陳其邁好好想想，自己是民進黨的高雄市長，還是全高雄人的高雄巿長，賴清德擔任台南市長主張要修財劃法，當上總統卻完全只想集權又集錢，陳其邁是否也要好好勸勸賴總統不要見獵心喜，放下打壓在野黨威權心態，這些問題不是都解決了？

羅智強強調，立法院會在開議後以最速件完成財劃法的修正，屆時也請行政院、民進黨團拿出版本，不要擺爛不提修法版本，又惡整地方政府及在野黨。好好拿出辦法及執政能力，才不會被人民唾棄 。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，統籌分配款公式的瑕疵是小事，立委賴士葆已表示會提修法（針對離島部分）。財劃法真正最大的問題是一般性補助款變成申請制，這個萬萬不可，不是讓中央政府拿來去做申請制，這樣對地方政府太傷了。

