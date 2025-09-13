財劃法爭議》蔣批中央苛扣地方 綠：北市增442億

總統賴清德指出，《財劃法》修法之所以鑄成大錯，首先因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野黨過半，完全不接受行政院的提醒。台北市長蔣萬安昨反擊，認為中央苛扣地方。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容、陳政宇／台北報導〕總統賴清德指財劃法修法鑄成大錯，是因藍營縣市首長有地方包圍中央的心態。台北市長蔣萬安昨對此反擊說，中央不苛扣地方，地方就不會包圍中央；民進黨立委吳思瑤則反駁說，民進黨政府照顧地方的經費是史上最高，台北市預算更增加四四二億元，拿那麼多錢卻市政吊車尾，奉勸蔣不會做事就不要當市長。

吳思瑤：拿那麼多錢卻市政吊車尾

藍白主導的財劃法修法，因公式錯誤引發爭議。不過，十五位在野縣市首長十日齊聚台北召開記者會，要求行政院應依照新版「財劃法」，保證地方政府財源「只增不減」。當時蔣萬安也在會中喊出，「我們站出來就是要地方包圍中央」，就是要爭取地方自治的主體性。

賴總統前天受訪時認為，財劃法修法之所以鑄成大錯，首先是因藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上在野黨國會過半，完全不接受行政院的提醒。蔣萬安昨參加孝行模範表揚，面對媒體堵訪時對此反擊說，中央不苛扣地方，地方就不會包圍中央。

對於蔣萬安的說法，吳思瑤受訪說，前總統馬英九執政時，中央每年給地方的預算約為五五○○億元，賴總統執政已提高至超過一．一兆元，是過去的兩倍以上。因此，民進黨政府照顧地方的預算是有史最高、最多，真正苛刻地方的反而是國民黨執政時期。

吳思瑤進一步指出，本次「財劃法」修法後，台北市明年度統籌分配款增加四四二億元，總額達一一四九億元，根本是富上加富，若拿這麼多錢還不會做事、市政表現吊車尾，「乾脆市長就換人做吧！不會編預算就不要當市長。」

