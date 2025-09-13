財劃法爭議 卓今邀地方首長開會》盧：據理力爭 侯：樂見共同面對

盧秀燕表示，已接到行政院通知明，今天會親自出席，會據理力爭。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛、張軒哲、翁聿煌／綜合報導〕藍白聯手強推通過新版財政收支劃分法公式出包，行政院長卓榮泰今邀地方首長共商解方，台中市長盧秀燕昨表示，她已接到通知，會親自出席代表台中據理力爭。新北市長侯友宜則強調，不管是補助款、統籌分配稅款，要有一個透明、公開的分配，他樂見中央釋出善意、地方積極地回應，讓大家有一個方式可循，共同解決問題，才是人民之福。

盧秀燕昨拜會歐洲在台商務協會前受訪表示，很高興卓院長聽到十多名縣市長的共同心聲，二十二縣市首長已經接到通知，到行政院開會。

盧秀燕表示，縣市長周末應邀至政院開會，共兩場次，台中是排在下午兩點，她會親自出席，並請財主相關首長一同參加。她強調，這關係市民福利和台中建設，她會代表城市出席，據理力爭。

侯友宜表示，財劃法最重要的是資源分配，這個資源是來自於人民的納稅錢，如何做好事權跟分配，中央跟地方一定要共同攜手來面對，財劃法幾十年來在分配上，大家都有不一樣的聲音，尤其擔任過地方縣市首長的，相信現在的總統也都了解地方的需求。

侯表示，不管是補助款、統籌分配稅款，如何雙向地溝通、面對問題來解決問題，這才是人民之福。他樂見中央釋出善意、地方要積極地回應，大家一起面對國家的發展、地方的需求，如何做好一個透明、公開的分配，讓大家有一個方式可循，這才是一起共同面對、解決問題。

