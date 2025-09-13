高院撤銷交保裁定》民眾黨籲北院補強無羈押必要理由

高等法院昨撤銷台北地院對前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇的交保裁定。高院直指尚有廿一名證人未詰問，難以防免串證。（資料照）

2025/09/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕高院昨撤銷京華城案被告前台北市長柯文哲、國民黨籍台北市議員應曉薇原交保裁定，發回北院更裁。民眾黨昨呼籲，地方法院合議庭的法官，應本於獨立審判的精神，捍衛法律專業與公平法院的價值，在發回後的裁定中明確釐清交保所定的條件內容與範圍，並依高院發回的意旨補強說明並無羈押柯文哲的必要理由，以維護柯的刑事基本人權。

民眾黨提到，北院的裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，「不得僅為防杜勾串證人等緣由，遽認凡有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告之對質詰問權，亦不符合比例原則。」

請繼續往下閱讀...

民眾黨指出，高院竟未考量本案已歷經超過八個月的審理期間，檢方聲請傳喚的重要證人均已交互詰問完畢，卻仍空泛地以「無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞」為由，撤銷地院所為交保裁定，不僅嚴重侵害人權，也違反羈押最後手段性的要求。

民眾黨還說，高院在民進黨議員陳怡君貪污案，撤銷地院羈押的決定，並裁准一百萬元交保，對比柯案標準出現巨大的落差，民眾黨實難接受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法