為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    故宮捷克展》五年前議長遭中國威脅猝逝 捷克堅定挺台意志

    立法院副院長江啟臣與捷克參議院議長韋德齊一起欣賞「清明上河圖」動畫。（特派記者凌美雪攝）

    立法院副院長江啟臣與捷克參議院議長韋德齊一起欣賞「清明上河圖」動畫。（特派記者凌美雪攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者方瑋立／綜合報導〕故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，十一日晚間在捷克國家博物館盛大揭幕。外交部長林佳龍、文化部長李遠與立法院副院長江啟臣、跨黨派立委共同出席，並與捷克參眾院議長同框，展現台捷關係在外交上的里程碑。回顧台捷關係近五年發展，從計畫訪台的時任參院議長柯佳洛遭中國威脅後猝逝，事件震撼捷克社會，卻意外開啟台捷關係全面深化的新篇章。

    北京恫嚇失效 台捷關係持續深化

    二○二○年柯佳洛過世後，繼任議長韋德齊繼承遺志，率團訪台並在立法院高呼「我是台灣人！」，寫下歐洲現任國會議長挺台的先例。中國雖揚言捷克將「付出代價」，甚至取消企業訂單報復，但捷克朝野展現「主權自主」的堅定立場。自此之後，台捷互動不斷升溫。二○二一年疫情期間，台灣贈送口罩，捷克則在我國疫苗短缺時捐贈三萬劑莫德納疫苗，彼此患難見真情。外交部長吳釗燮更在同年踏上布拉格，成為斷交後首位訪捷的台灣高層官員。

    二○二二年，捷克參議院教育委員會主席德拉霍斯率團訪台，雙方簽署半導體、教育、文化等六項合作備忘錄，涵蓋先進晶片研發中心、大學合作與博物館典藏交流，當時中國正於台海軍演，捷克仍如期來訪，展現對台灣的力挺。

    二○二三年，捷克眾院議長艾達莫娃率領近一六○人代表團訪台，規模創歐洲新高，宣布布爾諾市與桃園市結盟，行政院同步宣告開通台北至布拉格直航。此時新任總統帕維爾尚未就任即與蔡英文總統通話，強調捷克將依自身價值與利益推動對台關係。

    二○二四年台灣大選後，帕維爾成為歐洲首位祝賀的現任元首，稱兩國關係將持續蓬勃。捷克國會當年再次以壓倒性多數通過決議，支持台灣參與國際組織，並點名台灣是印太重要夥伴。同年十月，前總統蔡英文應邀赴布拉格民主論壇，帕維爾親自迎接，並呼籲中國克制、勿在台海挑釁，與蔡同台被視為象徵性突破。

    二○二五年，捷克揭露中國外交人員曾跟蹤滋擾訪捷的台灣副總統當選人蕭美琴，外交部長利帕夫斯基嚴正抗議，韋德齊痛斥此舉不可接受，進一步凝聚朝野挺台共識。

    從柯佳洛遭中國威脅猝逝，到現今台捷政要齊聚布拉格國家博物館，共同為「翠玉白菜」揭幕，五年間兩國關係躍升。無論是國會外交、總統力挺，還是半導體、文化、直航等多領域合作，捷克以實際行動證明，即使面對北京恫嚇，民主國家依舊選擇與台灣站在一起，成為歐洲挺台的典範。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播