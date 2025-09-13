故宮捷克展》五年前議長遭中國威脅猝逝 捷克堅定挺台意志

立法院副院長江啟臣與捷克參議院議長韋德齊一起欣賞「清明上河圖」動畫。（特派記者凌美雪攝）

2025/09/13 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，十一日晚間在捷克國家博物館盛大揭幕。外交部長林佳龍、文化部長李遠與立法院副院長江啟臣、跨黨派立委共同出席，並與捷克參眾院議長同框，展現台捷關係在外交上的里程碑。回顧台捷關係近五年發展，從計畫訪台的時任參院議長柯佳洛遭中國威脅後猝逝，事件震撼捷克社會，卻意外開啟台捷關係全面深化的新篇章。

北京恫嚇失效 台捷關係持續深化

二○二○年柯佳洛過世後，繼任議長韋德齊繼承遺志，率團訪台並在立法院高呼「我是台灣人！」，寫下歐洲現任國會議長挺台的先例。中國雖揚言捷克將「付出代價」，甚至取消企業訂單報復，但捷克朝野展現「主權自主」的堅定立場。自此之後，台捷互動不斷升溫。二○二一年疫情期間，台灣贈送口罩，捷克則在我國疫苗短缺時捐贈三萬劑莫德納疫苗，彼此患難見真情。外交部長吳釗燮更在同年踏上布拉格，成為斷交後首位訪捷的台灣高層官員。

二○二二年，捷克參議院教育委員會主席德拉霍斯率團訪台，雙方簽署半導體、教育、文化等六項合作備忘錄，涵蓋先進晶片研發中心、大學合作與博物館典藏交流，當時中國正於台海軍演，捷克仍如期來訪，展現對台灣的力挺。

二○二三年，捷克眾院議長艾達莫娃率領近一六○人代表團訪台，規模創歐洲新高，宣布布爾諾市與桃園市結盟，行政院同步宣告開通台北至布拉格直航。此時新任總統帕維爾尚未就任即與蔡英文總統通話，強調捷克將依自身價值與利益推動對台關係。

二○二四年台灣大選後，帕維爾成為歐洲首位祝賀的現任元首，稱兩國關係將持續蓬勃。捷克國會當年再次以壓倒性多數通過決議，支持台灣參與國際組織，並點名台灣是印太重要夥伴。同年十月，前總統蔡英文應邀赴布拉格民主論壇，帕維爾親自迎接，並呼籲中國克制、勿在台海挑釁，與蔡同台被視為象徵性突破。

二○二五年，捷克揭露中國外交人員曾跟蹤滋擾訪捷的台灣副總統當選人蕭美琴，外交部長利帕夫斯基嚴正抗議，韋德齊痛斥此舉不可接受，進一步凝聚朝野挺台共識。

從柯佳洛遭中國威脅猝逝，到現今台捷政要齊聚布拉格國家博物館，共同為「翠玉白菜」揭幕，五年間兩國關係躍升。無論是國會外交、總統力挺，還是半導體、文化、直航等多領域合作，捷克以實際行動證明，即使面對北京恫嚇，民主國家依舊選擇與台灣站在一起，成為歐洲挺台的典範。

