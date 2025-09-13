故宮海外開展 捷克眾議長：展現友誼與信任

捷克國家博物館總館長盧卡其與故宮院長蕭宗煌於「翠玉白菜」前合影。（特派記者凌美雪攝）

2025/09/13 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕國立故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，當地時間十一日晚間在捷克國家博物館盛大揭幕，象徵台灣文化外交邁入新里程。出席的捷克眾議院議長艾達莫娃說，二○二三年訪台時看過「肉形石」，如今終於在布拉格親眼見到「翠玉白菜」，「可以說是圓滿了。我必須說，它真的非常美麗。」

艾達莫娃：看到翠玉白菜 圓滿

艾達莫娃並體驗「走入畫中」沉浸式互動，揮動手臂時宛如飛入「谿山行旅圖」山川河谷，直言「這真的是一次很棒的體驗」，並坦言飛翔是她自小的夢想。她強調，這場展覽展現友誼與信任，「因為我們在台灣有這麼棒的夥伴，讓我們好好照顧這些非常昂貴的文物。」

捷克國家博物館總館長盧卡其回顧，二○○三年初次造訪故宮，便盼望有朝一日能在布拉格展出故宮國寶。二十多年後夢想終於實現。他強調，「翠玉白菜」能來到歐洲，象徵台捷互信，「因為故宮不會把珍貴藏品借給非真正的朋友」。

李遠：展現台灣文化的融合與包容

文化部長李遠說，親眼見證展覽克服萬難順利開幕，內心充滿感動，尤其開幕式由台灣國樂團演出，展現台灣文化的融合與包容，「如果你問我台灣文化是什麼，我會說是融合性與包容力。」蕭宗煌則指出，此次合作展覽是台捷文化交流重要里程碑，未來並盼捷克文物來台展出。

外交部表示，林佳龍此行開啟訪歐行程，首站於捷克出席故宮特展並推廣「歐洲台灣文化年」，持續深化台歐文化交流，展現價值連結。

