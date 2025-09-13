為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    故宮海外開展 捷克眾議長：展現友誼與信任

    捷克國家博物館總館長盧卡其與故宮院長蕭宗煌於「翠玉白菜」前合影。（特派記者凌美雪攝）

    捷克國家博物館總館長盧卡其與故宮院長蕭宗煌於「翠玉白菜」前合影。（特派記者凌美雪攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者方瑋立／綜合報導〕國立故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，當地時間十一日晚間在捷克國家博物館盛大揭幕，象徵台灣文化外交邁入新里程。出席的捷克眾議院議長艾達莫娃說，二○二三年訪台時看過「肉形石」，如今終於在布拉格親眼見到「翠玉白菜」，「可以說是圓滿了。我必須說，它真的非常美麗。」

    艾達莫娃：看到翠玉白菜 圓滿

    艾達莫娃並體驗「走入畫中」沉浸式互動，揮動手臂時宛如飛入「谿山行旅圖」山川河谷，直言「這真的是一次很棒的體驗」，並坦言飛翔是她自小的夢想。她強調，這場展覽展現友誼與信任，「因為我們在台灣有這麼棒的夥伴，讓我們好好照顧這些非常昂貴的文物。」

    捷克國家博物館總館長盧卡其回顧，二○○三年初次造訪故宮，便盼望有朝一日能在布拉格展出故宮國寶。二十多年後夢想終於實現。他強調，「翠玉白菜」能來到歐洲，象徵台捷互信，「因為故宮不會把珍貴藏品借給非真正的朋友」。

    李遠：展現台灣文化的融合與包容

    文化部長李遠說，親眼見證展覽克服萬難順利開幕，內心充滿感動，尤其開幕式由台灣國樂團演出，展現台灣文化的融合與包容，「如果你問我台灣文化是什麼，我會說是融合性與包容力。」蕭宗煌則指出，此次合作展覽是台捷文化交流重要里程碑，未來並盼捷克文物來台展出。

    外交部表示，林佳龍此行開啟訪歐行程，首站於捷克出席故宮特展並推廣「歐洲台灣文化年」，持續深化台歐文化交流，展現價值連結。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播