福建號航艦通過台海 專家：中共海軍地緣弱勢 無法改變

中國海軍昨天宣布，解放軍最新型航空母艦「福建號」通過台灣海峽，前往南海進行測試。圖為其首次海試畫面。（美聯社檔案照）

2025/09/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國海軍最新型航空母艦「福建號」昨通過台灣海峽，前往南海進行測試。對此，學者舒孝煌分析，福建號此舉顯示已逐漸接近實裝成軍階段，未來若正式成軍，對台灣東西兩側戰略環境將造成倍增威脅。

若正式成軍 對台灣東西兩側威脅倍增

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌昨受訪研判，福建號此次南下至南海環境測試，與先前山東號類似，解放軍需要在不同天候與海域條件下測試作戰系統，特別是福建號首度採用電磁彈射系統，更需確認在多種環境中能否穩定運作。

談及福建號未來成軍對台灣的軍事意涵，舒說，福建號比山東號、遼寧號的威脅「大數倍以上」，關鍵在於其艦載航空兵力的質與量。過去解放軍航艦採滑跳甲板設計，艦載機起飛受限，無法滿載彈藥與燃油。福建號改採電磁彈射，不僅讓殲-15T能以最大戰力起飛，也能搭載空警六○○這類慢速空中預警機，顯著提升艦隊的遠程預警與打擊能力，具備全攻型態作戰特徵。

舒孝煌分析，若福建號部署在西北呂宋海一帶，台灣東部戰略縱深將首當其衝，花蓮、台中空軍基地等地面部署將暴露在攻擊範圍內。他並提醒，所有精準打擊都仰賴「目獲」支援，包括偵測、目標標定與雷達網路；若解放軍有效整合，台灣防空與攔截壓力將大幅增加。

在艦載機組成方面，福建號未來將同時搭載殲-15T與隱形的殲-35，形成第四代與第五代戰力並存。舒孝煌指出，這代表中國海空軍將具備完整的第五代機種，而台灣至今仍無獲得第五代戰機的規劃，「當然是一個非常危險的情況」。

舒孝煌也表示，雖然過去解放軍艦載機飛行員因經驗不足而失事故頻，但相較於滑跳甲板，電磁彈射能讓飛機在短跑道完成加速起飛，也顯示未來艦載機掛載能力或已突破過往限制。

不過，他也觀察到福建號在設計上仍有疑點。例如前方第二條彈射器後方設置的突出結構，可能影響高強度作業時的起降調度，顯示中國未必能完全複製美軍的航艦操作經驗和設計細節。此外，福建號仍採傳統燃油推進，高強度作戰下極度依賴補給；一旦補給船經過巴士海峽、宮古海峽等高危險海域，將面臨台灣與美日聯手部署的反艦火力威脅。

舒孝煌強調，補給線安全始終是決定戰爭勝敗的核心要素。解放軍若要突破第一島鏈，必須同時壓制台灣與美軍在菲律賓的岸際部署，否則福建號即便成功出海，也難以長期維持作戰能量。他直言，武器科技雖有進展，但地緣上的弱勢沒有辦法改變，這將是中國海軍面臨最大的挑戰。

