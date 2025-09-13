為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新版民防手冊 指導民眾應對敵軍

    國防部將於十六日推出新版「台灣全民安全指引」，內頁揭示民眾面對軍事侵略時的應變方式。（中央社）

    2025/09/13 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕國防部十六日將推出最新版「台灣全民安全指引」，內容首次加入民眾遇到敵軍時的應對指引，強調任何聲稱台灣投降的說法均屬假訊息。國防部官員接受本報訪問時表示，新版手冊由九個部會共同製作，主要因應國際局勢變化與中共軍事威脅加劇，推廣「有準備，更安全」的理念。

    強調任何聲稱台灣投降 均屬假訊息

    「台灣全民安全指引」採鮮橘色為封底，手冊指出，針對台灣持續的假訊息行動具有威脅，「境外敵對勢力」都可能利用錯誤的宣傳來分化、削弱我們保護自己的決心，包括透過假帳號或在地協力者發布深偽影片，斷章取義、散播陰謀論等；同時強調，倘若臺灣遭受軍事侵略，「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」

    國防部官員受訪表示，手冊由國防部主責，並由內政部、衛福部、農業部、經濟部、交通部、通傳會、數發部、教育部等部會共同製作。國防部在民國一一一年、一一二年曾分別發布「全民國防手冊」、「全民國防應變手冊」，這次新版是因應國際局勢變化與中共軍事威脅的加劇，並推廣「有準備，更安全」的理念。

    談及與過往版本不同之處，官員說明，手冊特別提到危機的應變，列出各種可能威脅的樣態，由於多數民眾難以辨認敵我，手冊也建議民眾遠離軍隊集結之處，確保民眾安全為第一；並提醒不要隨意拍照錄影上傳我軍軍事動態，否則可能會洩露軍事動向，對我方防禦行動不利。

    國安會副秘書長林飛帆接受「路透社」訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭使局勢更加緊迫，這本手冊參考了捷克和法國等民主國家所規劃的生存指南；他並提到，「世界各國都感受到中國獨裁體制擴張的野心」。

