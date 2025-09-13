與美國智庫座談 邱垂正：台灣與美實現再次偉大息息相關

陸委會主委邱垂正昨應邀出席美國智庫傳統基金會座談，以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演講。（資料照）

2025/09/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕正於美國華府訪問的陸委會主委邱垂正昨應邀出席美國智庫傳統基金會座談，以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演講，他強調台灣有三大無可取代的戰略重要性，包括地緣政治、經濟與科技實力以及崇尚自由價值，這與美國實現再次偉大息息相關。

籲北京 正視中華民國台灣存在的事實

邱垂正也呼籲中國，北京當局應正視中華民國台灣存在的事實，放棄對台軍武脅迫與統戰滲透，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」方式，與台灣展開良性互動；兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實處理問題，以維護台海和平穩定現狀。

傳統基金會屬共和黨陣營代表性的政策研究機構之一，對美國國會及行政部門均具一定影響力。此次座談由該基金會中國暨國安政策資深研究員葉望輝主持。

邱垂正指出，中國已成為台海及亞太區域和平現狀的最大威脅，透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰與混合認知戰等手段，持續加大對台複合施壓力道。北京同時透過曲解聯合國大會二七五八號決議文壓縮台灣國際空間，將兩岸經貿往來作為經濟脅迫工具，迫使台灣接受「一中原則」與「九二共識」。

台灣國防預算大幅提高 展現自衛決心

邱說，北京長期利用統戰手段滲透及分化台灣社會，鎖定基層宮廟、宗教組織與社會團體，從內部破壞台灣團結；並透過假訊息宣傳、認知戰與灰色地帶行動，持續對台灣社會進行心理戰與輿論操縱。

邱垂正並分析，習近平政權呈現三大「極端」發展：第一是高度集權統治，由集體領導走向「習核心」、「習思想」，定於一尊帶來決策偏誤風險與高成本；第二是鼓吹狂熱民族主義，對外政策由韜光養晦轉為積極擴張，透過戰狼外交、南海軍事化、鎮壓香港民主及「一帶一路」擴大全球治理影響力；第三是將延任正當性奠基於「統一台灣」與「取代美國」領導地位，形成前所未有的「新極權主義」，積極挑戰區域與全球安全繁榮。

邱強調，面對中國威脅，台灣明年國防預算將提高至國內生產毛額三點三二％以上，二○三○年將達五％，展現自我防衛決心。

