    首頁　>　政治

    曾被開除黨籍 傅崐萁參選國民黨主席資格不符

    立法院國民黨團總召傅崐萁傳出有意參選國民黨主席。（資料照）

    2025/09/12 05:30

    〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉下週開始登記，已多人表達參選意願，近日傳出立法院國民黨團總召傅崐萁遊說地方派系支持國民黨主席朱立倫續任不成，自己起心動念想要親征黨主席。對此，傅崐萁坦言，這兩個月以來很多人勸進，但並無談自己是否要參選。

    不過，根據國民黨這次黨主席選舉作業細則來看，傅崐萁恐怕不具有候選人登記資格。依據規定，黨主席候選人必須曾任中央評議委員或中央委員，「未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，但傅崐萁在二○○九年以無黨籍身分違紀參選花蓮縣長，當時曾遭國民黨開除黨籍，因而無法取得參選黨主席資格。

    傅崐萁昨稱有很多人勸進他。據指出，確實有部分地方人士支持傅，例如退警總會長耿繼文昨天就發出聲明，籲請傅崐萁順應民意出來參選國民黨主席，帶領大家贏得勝選。但勸進者中，並無國民黨重要的地方派系大老。

    據了解，國民黨內有影響力和黨員票的中南部地方派系人士，日前已勸進前北市長郝龍斌出馬參選，當傅詢問是否支持朱立倫連任，並沒得到肯定答案，傅轉而改口詢問自己是否適合角逐，也未獲地方派系承諾。

    傅崐萁表示，近兩個月來很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，但眾星拱月的最佳人選還是盧秀燕市長。

    自稱多人勸進參選 藍委：不樂見「總召兼黨主席」

    對於傅崐萁似乎動念角逐黨魁，黨內立委表示，距離黨主席選舉登記只剩下不到一週了，目前多人角逐，若傅沒有十足把握，可能只停留在思考，不一定會參選。而且現在外界看國民黨主席選舉也覺得很混亂，如果傅崐萁再加入，又是一場大混戰，傅已經是立院總召，對黨團有一定的掌控權，如果想進一步「總召兼黨主席」，黨內恐怕不樂見。

