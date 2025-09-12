為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    京華城弊案》領眾望薪水辦黨務 周榆修作證牽拖民進黨 檢方打臉

    民眾黨秘書長周榆修昨結束庭訊步出法庭。（記者田裕華攝）

    民眾黨秘書長周榆修昨結束庭訊步出法庭。（記者田裕華攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，昨針對民眾黨前主席柯文哲、眾望基金會董事長李文宗，涉背信挪用眾望資金支付十三名民眾黨黨工薪水，傳喚民眾黨秘書長周榆修作證，周證稱是李文宗與他簽約兼任眾望主任，柯文哲並未參與，並辯稱民進黨新境界文教基金會也是如此，卻被檢方當場打臉；檢察官反問他，新境界有公開揭露是由民進黨捐助成立，眾望卻不是柯或民眾黨捐助設立，為何可動用大量資源投入民眾黨務和柯的競選事務？

    周榆修昨證稱，他卸任北市社會局長後與李文宗簽訂勞動契約兼任眾望主任，月薪十二萬元，且合約未規定他不能兼職，他請款都是找李文娟，柯文哲並非眾望主事者，只是基金會的代言人、招牌看板。

    周並兩度提及，自己擔任民進黨青年部副主任時，也兼任新境界文教基金會主任，「民進黨也是這樣」、「這在政壇是常態」。

    但檢察官陳思荔反問周瑜修，「知不知道新境界基金會有公開揭露是由民進黨捐助成立？」周回稱，「我知道啊，他們董事長是民進黨主席」。陳再問，眾望不是柯或民眾黨捐助設立，與民眾黨無關，為何可動用大量基金會資源投入民眾黨務和柯的競選事務？

    李文宗的律師李傳侯異議指出，柯文哲有捐助一五○萬元給眾望，但陳思荔馬上提出眾望申報的捐助資金來源金額表，並未記載柯或民眾黨有捐助。法官判異議無效，周答稱眾望沒有支援民眾黨，是民眾黨支援眾望比較多。

    檢方提示柯去年六月曾傳訊息給民眾黨財務長梁秀菊「社發部的錢可從眾望支出」，周榆修稱他沒看過，但檢方隨即舉證柯也有傳此訊息給周。

    陳思荔續問，眾望公益活動花費僅卅一萬元，人事費比例卻異常高，北市社會局曾為此糾正眾望，周說他去年一月底離開眾望，不知眾望被糾正。

    陳思荔提示眾望前員工的偵查證詞指出，員工實際從事柯的競選活動，卻領眾望薪水、報勞健保，周周榆修回稱是每人的認知不同。

