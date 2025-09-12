京華城弊案》柯文哲交保北檢抗告 高院今裁定

京華城案昨開庭，北院昨開庭傳喚柯文哲出庭。（記者田裕華攝）

2025/09/12 05:30

〔記者張文川、楊心慧、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，八日以七千萬元交保獲釋，檢方提出抗告，台北地院昨上午將抗告卷證移送高等法院審理，高院合議庭昨還在閱卷，預計今天評議、裁定；北院昨開庭傳喚證人，柯文哲的律師出招，先當庭向法官道歉，再請求合議庭補充裁定釋明「同案證人」的範圍，審判長表示，高院已在審理抗告案，北院不宜於高院裁定前，變更原裁定主文或補充裁定，靜候高院裁定。

柯出招要求界定「同案證人」範圍 合議庭：靜候高院裁定

請繼續往下閱讀...

北院抗告理由包括柯交保後，與民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞等證人同車、同台，違反禁止接觸證人禁令，疑受此影響，以往每庭必到的陳智菡昨未到庭旁聽。

柯文哲的律師鄭深元向法官解釋，柯文哲辦保離開當天還沒拿到裁定書，不清楚接觸證人的限制範圍，柯當時在民眾簇擁下「被動」與陳智菡等人同台、同車，他要先向庭上致歉，實為始料未及，並非故意。

鄭指出，裁定限制柯文哲不得與同案證人接觸，是否僅限於「尚未出庭作證完成詰問」的證人，全案證人多達二、三百人，大多無須到院作證或已作證完畢，若仍不能見面交談，恐會使柯文哲陷入孤立，希望能限縮「同案證人」於尚未詰問的證人，並請允許柯於生活及工作一定範圍內接觸證人。

北檢主任檢察官林俊廷則認為，法院裁定主文白紙黑字規定「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，定義甚明，並未限定於「尚未詰問的證人」，當然包含證據清單中的證人，難道已做過證的證人就能接觸、騷擾？

高院昨受理抗告案後，抽籤抽中由黎惠萍擔任受命法官，審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠，由於合議庭昨天依預定庭期開庭至傍晚，至晚間才開始閱卷，昨天未裁定，預計今日做成裁定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法