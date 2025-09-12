邱垂正進美國會 說明中國威脅

陸委會邱垂正受華府智庫「傳統基金會」邀請，將以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題在華府發表演說，為台灣發聲。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/09/12 05:30

陸委會主委訪華府

〔記者方瑋立／台北報導〕陸委會主委邱垂正於本月六日至十四日訪美，美國共和黨籍眾議員莫蘭（Nathaniel Moran）昨在社群平台發布畫面照片，邱在美國眾議院，向跨黨派眾議員發表中國威脅相關報告。

駐美代表俞大㵢 美眾院標註大使

莫蘭於美國時間十日在社群平台X發布照片，畫面可見邱垂正在駐美代表俞大㵢等人陪同下前往眾議院，並在會議室裡發表報告，與會者聆聽並做筆記。值得注意的是，俞大㵢直接被標註「大使（ Ambassador Alexander Yui）」。

莫蘭說，中共正全力推動統戰工作，試圖滲透、破壞自由民主並散播假訊息，「我們在美國眾議院的『中國問題特別委員會』（Select Committee on the CCP）上，直接聽取台灣陸委會主委邱垂正的報告，以了解台灣是如何面對這些威脅，並堅持民主、守護台海的立場」。

為向美國方面闡述賴政府的台海政策，邱垂正也將於台灣時間今天晚上十時卅分，在美國「傳統基金會」發表「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」演說。

美國眾議員莫蘭Po出陸委會主委邱垂正（紅圈處）赴眾議院中國問題特別委員會報告的照片。邱垂正右手邊是我國駐美代表俞大㵢。（圖翻攝自Nathaniel Moran_X平台）

