    首頁　>　政治

    二審駁回 顏寬恒還被限制出境出海

    國民黨立委顏寬恒涉貪案二審宣判，當顏獲知上訴駁回後，公開表示「無法接受」。（記者廖耀東攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者黃旭磊、張瑞楨、施曉光／綜合報導〕高等法院台中分院二審昨天駁回國民黨立委顏寬恒的上訴，他被起訴貪污罪與偽造文書罪，分別判刑七年十月（可再上訴）、六月（可易科罰金確定）。顏寬恒昨在律師陪同下，情緒激動強調，這是明顯司法迫害，他更對二審審判長當庭啟動「防逃機制」，諭知限制出境、出海八個月相當不滿，強調自己提出有利證據，二審卻不調查，對判決結果，他早就心裡有數。

    顏怒批：司法迫害「我無法接受」

    顏寬恒昨雖親自到高等法院台中分院，但未進入法庭聆聽判決，是由律師聽判後，再到法院外告知判決結果。顏寬恒聽到上訴駁回後，臉色鐵青，步伐一度顯得踉蹌。

    顏寬恒激動說，這是政治凌駕司法的時代，司法迫害變成執政黨剷除異己手段，他在二○二三宣布參選立委後，不到一週被遭檢調大規模搜索，手段粗暴堪比民進黨內綠共案。

    針對貪污判刑，顏寬恒說，他提出對於聘任林進福（苑裡營造公司名義負責人）擔任助理的證據，法院都不調查，從一開始檢院的心證已成，只為了要定罪羅織罪名，被司法操作以貪污治罪條例入罪，「這是我無法接受的」。

    會上訴 捍衛爭取清白

    至於偽造文書罪，顏寬恒表示，住宅（沙鹿莊園豪宅）並無虛假買賣，選舉過程中，他飽受媒體與名嘴打壓，想將房子脫手回歸正常生活，並在法庭清楚說明具體金流，二審竟維持一審原判，還加重限制他出海與出海，他原本相信司法是公正、公開與公平，昨天判決結果，他對台灣司法打上大問號，但未來仍將繼續透過司法程序，捍衛爭取自己的清白。

    同案被判七年八月的林進福，也在法庭高喊「我是冤枉的」，「錢（一○八萬餘元助理薪資）都還在我身上」，他絕對會再上訴。

    對於顏寬恒黨紀問題，國民黨考紀會主委黃怡騰回應表示，目前司法審理最終結果尚未確定，況且顏頻頻喊冤，認為司法單位對他有誤會，國民黨支持顏寬恒的說法，也支持顏提出上訴。

    圖
    圖
