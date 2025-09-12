貪污鐵證》顏寬恒私用108萬 與助理費完全相符

國民黨立委顏寬恒涉貪案二審宣判，當顏獲知上訴駁回後，公開表示「無法接受」。（記者廖耀東攝）

2025/09/12 05:30

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中地方法院去年以貪污治罪條例的「共同犯利用職務機會詐取財物罪」，判處國民黨立委顏寬恒七年十月徒刑，高等法院台中分院昨天駁回顏寬恒等人的上訴，在各項證據中，台中地檢署查扣帳冊中的「顏董代收代付總表」，詳細記載林進福的助理費，被用於支付顏寬恒購置瑪莎拉蒂豪車等私人開銷，此「白紙黑字」也成為一、二審法官，皆認定顏寬恒有罪的最關鍵證據。

帳冊露餡：買豪車、繳保險費、水電費

顏寬恒被起訴分成三部份，其一是台中地檢署指控，顏寬恒沙鹿莊園豪宅侵佔國有地，這部份顏寬恒獲判無罪確定，其二是檢方指控，因社會質疑莊園違建且佔用國有地，顏擔心影響未來選舉，遂透過手下、苑裡營造公司負責人林進福，將豪宅假買賣給女室內設計師張于廷，這部份一審與二審都依共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書），判決三人各六月、六月、四月，可易科罰金確定。

其三則是貪污罪，檢辯功防焦點，是檢方查扣由林進福之妻黃玉萍（苑裡營造公司會計）製作的帳冊中，「顏董（顏寬恒）代收代付總表」中記載，立法院核撥給林進福的薪水等共一○八萬餘元，被用於顏寬恒購買瑪莎拉蒂等私家車的部份車款，以及支付顏家人保險費與水電費用等。

黃玉萍於一、二審都出庭作證說，此表是她主觀、一廂情願、錯誤的記載；林進福甚至在二審當庭哭著說，太太黃玉萍做的表格錯誤，「害了國會議員（顏寬恒）」，但一、二審法官一致認為，黃女鉅細靡遺記載顏寬恒各類代付款支出，且各細項結算的金額，也與表格記載的金額全然吻合，足以認定助理費被挪為顏寬恒私人開銷，且已使用完畢。

顏胞弟竊佔國土罪判刑確定

昨天二審判決另有一重點，二○二一年中二選區立委補選時，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下的中市南屯區八一七招待所，爆發出違建與佔用公有地爭議，顏寬恒當年駕駛怪手拆除招待所的圍牆，還強調「寬恒做事，一切依法行政」，中檢之後起訴顏仁賢竊佔罪，一審判刑六月，可易科罰金，顏仁賢上訴並聲明減刑與宣告緩刑，二審昨天駁回，理由是他竊佔的國有土地面積不小（約一四○平方公尺），且竊佔時間甚久，這部份判刑確定。

