《學校電價補助》未被告知增編6.6億 蔣萬安斥局處聯繫不佳

產業、教育局沒上報 蔣指責首長缺政策敏感度 議員批團隊螺絲沒鎖上

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安為學校電費補助被取消，多次摃上中央，台北市議員何孟樺昨出示一份會議紀錄，內容為蔣萬安指責教育局未上報電費補助被取消一事，導致他在媒體報導後才得知教育局已經編了經費。根據八月廿六日市政會議紀錄，蔣萬安在最後指示說，產業局三月收到公文轉教育局，教育局隨即在明年度預算增編六．六億，兩單位都沒有上報，直到八月，他才知道。不滿市政團隊橫向聯繫出現落差、局處首長沒有政策敏感度。

何孟樺︰蔣沒留意 蒙眼批公文？

何孟樺說，總預算籌編流程中，核定各機關歲出「概算」、「預算」額度，都必須經過市長。蔣萬安理應清楚、也允許教育局加錢，卻沒有過問也沒有留意加錢的用途，難道是蒙著眼睛批公文？蔣萬安核定時沒有留意，資深的教育局長湯志民領軍的專業教育官僚，也不認為這筆錢由市府出有何問題，蔣萬安有什麼資格不滿？

何孟樺認為，蔣萬安不滿是因為錯失一次政治炒作的機會。蔣萬安在這場市政會議前五天，廿一日在國小校長會議宣布，明年度教育預算比今年增四十三億元創新高達六九四億元，完全不覺得有什麼問題；廿三日就態度大轉彎，批評電價補助由地方支出，原因就是侯友宜在廿二日於新北市校長會議公開批評此事。

議員批蔣只在意輿論形象

何孟樺批評，蔣萬安團隊兩年多來沒有鎖上螺絲；如今他讓六．六億元從他眼皮底下闖過去，不只讓大家知道他還沒讓市政團隊溝通順暢，最重要訊息是，他是「一個政治口水流滿地的巨嬰」，比起市政品質，他更在意輿論形象、更樂於挑起政治鬥爭。

市府︰何孟樺從未指責中央取消補助

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，何孟樺執著於「政治口水」，卻從未指責中央取消補助、從未考慮可能受排擠的建設或服務市民的預算；坐視台北市所獲統籌分配款及補助款長期處於六都末段班、一般性補助款遭刪，一聲不吭，試問為市民、港湖區選民做過什麼努力？

