    首頁　>　政治

    朱立倫與國民黨團承認財劃法出包 賴中強：沒那個屁股就別吃那個瀉藥

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強昨日引用國民黨團版「財劃法」立法理由，打臉國民黨主席朱立倫甩鍋要中央提出正確公式的說法，痛批國民黨沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。（翻攝賴中強臉書）

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強昨日引用國民黨團版「財劃法」立法理由，打臉國民黨主席朱立倫甩鍋要中央提出正確公式的說法，痛批國民黨沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。（翻攝賴中強臉書）

    2025/09/12 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強推新版「財政收支劃分法」惹議，國民黨主席朱立倫、立法院國民黨團相繼坦言，統籌分配稅款公式有瑕疵。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強昨引用國民黨團版「財劃法」立法理由，打臉朱立倫甩鍋要中央提出正確公式的說法，痛批國民黨沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。

    「現在公式錯了，怪誰？」

    賴中強指出，藍營推動財劃法修正，其公式出錯，造成三四五億統籌分配款無法分配，朱立倫受訪時卻聲稱「公式設計的確有瑕疵，但財政部應該用正確的公式試算之後，重新分配三四五億元給各縣市政府，作為下一年度編列預算送議會審查的參考，大部分的問題就能解決。」朱說得好像，提出正確公式的責任又回到行政院，但要不要先看一下國民黨團的財劃法修正案立法理由是怎麼寫的？

    賴中強說，修法前的財劃法第十六之一條，原本就是要財政部提出有客觀標準的分配辦法與公式，依公式分配，此時若公式有錯，責任當然在行政院；問題是國民黨團提出的修法，除了要挖走中央幾千億財源到地方之外，立法理由更講明了，不信任行政院，不准財政部定分配辦法，不准財政部訂分配公式，把前段引用的舊條文通通刪除，修法就是要「以公式設算入法」、「訂定二十二縣市之分配公式」，現在公式錯了，怪誰？「沒那個屁股，就別吃那個瀉藥！」

    熱門推播