新版財劃法爭議 國民黨團認有瑕疵：將盡快修法

2025/09/12 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，立法院國民黨團昨天召開「財劃爭議！行政院不鬧事不會執政？」記者會。國民黨立委賴士葆坦承，財劃法公式確實有一部分有小瑕疵，離島的分母的計算要和本島的分開，國民黨團會盡快修法，相信很快就有共識。國民黨主席朱立倫也已於週三中常會表示，不容否認，公式的設計的確有瑕疵。

賴士葆；離島分母計算要和本島分開

賴士葆表示，行政院說財劃法公式有瑕疵，「這一點我們承認一部分」。財劃法第十六條之一有關於離島方面分母計算， 應該在本島的十九個縣市和離島的三個縣市分母要分開，而不是統統有廿二個一起，所以這是一個小的瑕疵，如果要再修法，就是針對這部分修，其他都沒有問題，馬祖立委陳雪生已啟動修法，應該很快就會有共識。

賴士葆表示，行政院針對事權分配問題，認為給地方政府錢，事情應該地方政府來做，這個講法他可以接受，但行政院要跟地方政府講，什麼事情要地方政府來做，行政院都不跟地方政府講，到目前為止都沒有來談。

對於行政院稱修財劃法讓城鄉差距擴大，賴士葆反嗆，根本是黑白講！財劃法修法後，中央比例從七十五％降回六十六％，直轄市拿到的錢從六十二％降為五十四％，表示那八％就是給非直轄市的縣市政府，這怎麼是擴大城鄉差距呢？這方案是縮短城鄉差距吧，因為錢都給縣市政府，直轄市少了。

朱立倫週三在中常會表示，不容否認，公式的設計的確有瑕疵，但財政部應該用正確的公式試算之後，重新分配三四五億給各縣市政府，作為下一年度編列預算送議會審查的參考，大部分的問題就能解決。而分母的誤差，行政院應提出修法送到立法院，讓立法院有時間調整。

