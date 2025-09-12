為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法爭議 國民黨團認有瑕疵：將盡快修法

    國民黨立委賴士葆昨坦承，財劃法公式確實有一部分有小瑕疵，離島的分母的計算要和本島的分開，國民黨團會盡快修法。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委賴士葆昨坦承，財劃法公式確實有一部分有小瑕疵，離島的分母的計算要和本島的分開，國民黨團會盡快修法。（記者廖振輝攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對新版「財劃法」爭議，立法院國民黨團昨天召開「財劃爭議！行政院不鬧事不會執政？」記者會。國民黨立委賴士葆坦承，財劃法公式確實有一部分有小瑕疵，離島的分母的計算要和本島的分開，國民黨團會盡快修法，相信很快就有共識。國民黨主席朱立倫也已於週三中常會表示，不容否認，公式的設計的確有瑕疵。

    賴士葆；離島分母計算要和本島分開

    賴士葆表示，行政院說財劃法公式有瑕疵，「這一點我們承認一部分」。財劃法第十六條之一有關於離島方面分母計算， 應該在本島的十九個縣市和離島的三個縣市分母要分開，而不是統統有廿二個一起，所以這是一個小的瑕疵，如果要再修法，就是針對這部分修，其他都沒有問題，馬祖立委陳雪生已啟動修法，應該很快就會有共識。

    賴士葆表示，行政院針對事權分配問題，認為給地方政府錢，事情應該地方政府來做，這個講法他可以接受，但行政院要跟地方政府講，什麼事情要地方政府來做，行政院都不跟地方政府講，到目前為止都沒有來談。

    對於行政院稱修財劃法讓城鄉差距擴大，賴士葆反嗆，根本是黑白講！財劃法修法後，中央比例從七十五％降回六十六％，直轄市拿到的錢從六十二％降為五十四％，表示那八％就是給非直轄市的縣市政府，這怎麼是擴大城鄉差距呢？這方案是縮短城鄉差距吧，因為錢都給縣市政府，直轄市少了。

    朱立倫週三在中常會表示，不容否認，公式的設計的確有瑕疵，但財政部應該用正確的公式試算之後，重新分配三四五億給各縣市政府，作為下一年度編列預算送議會審查的參考，大部分的問題就能解決。而分母的誤差，行政院應提出修法送到立法院，讓立法院有時間調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播