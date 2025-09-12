為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    韌性預算挹注100億 勞保基金明年續撥補1300億

    勞動部常務次長陳明仁昨指出，明年勞工保險基金仍將獲得1300億元的撥補預算。（勞動部提供）

    勞動部常務次長陳明仁昨指出，明年勞工保險基金仍將獲得1300億元的撥補預算。（勞動部提供）

    2025/09/12 05:30

    〔記者李靚慧／台北報導〕行政院會昨通過韌性條例特別預算案，除了勞動部陸續啟動「五大安定就業措施」外，更通過由特別預算挹注勞工保險基金一○○億元，編列於一一五年的預算，加計已送至立法院審議的公務預算，已編列一二○○億元，總計明年勞保仍將獲得一三○○億元的撥補預算。

    5大安定就業措施陸續上路

    勞動部次長陳明仁指出，在「照顧民生」方面，勞動部額外於特別預算編列一○○億元挹注勞工保險基金，以增加基金收入、穩定資金流量，確保勞保制度穩健運作。勞動部強調，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，分階段、視情況陸續推出各項支持勞工安定就業相關措施，包括提升勞動權益或環境，全力支持勞工安定就業。

    在「安定就業」方面，勞動部自八月起強化僱用安定措施，補貼範圍涵蓋「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等九大行業，減班勞工薪資差額補貼比例由五成提升至七成，並可與「再充電計畫」合併申領。

    另更鼓勵勞工利用減班休息期間參訓，依實際訓練時數申請訓練津貼，每月可領最高一萬七二一○元，並新增投保薪資二萬八五九○至三萬三○○元級距的勞工，每月可申領津貼最高二二八○元。

    勞動部也補助企業自辦員工訓練，每案最高二○○萬元，受理至九月底。另針對企業及勞工雙向支持，勞動部推動「先僱後訓」計畫，企業可獲每年最高一八○萬元補助，僱用獎助每人最高三萬六○○○元，並提供「職務再設計」補助每人每年最高十萬元。

    青年族群部分，初次尋職青年可領最高四萬八○○○元尋職津貼及就業獎勵，失業青年接受職訓期間，每月可領一萬元，最長一年合計最高十二萬元。

