國防韌性預算1132億 顧立雄：戰備存量增至120天

國防部長顧立雄昨表示，透過此次韌性特別預算，台灣的戰備存量可從卅天增加至一二○天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過韌性特別預算案，其中國防部主管的一一三二億元，國防部長顧立雄在院會後記者會表示，中國近年不斷透過灰色地帶襲擾併同軍事威懾，台灣必須正視，因此透過此次特別預算，台灣的戰備存量可從卅天增加至一二○天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並進行整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。

整建訓場、彈藥屯儲 確保作戰韌性

根據行政院院會通過韌性特別預算案，其中加強國土安全韌性部分一千五百億元。國防部主管一一三二億元，執行「強化國土防衛能量（四二九億元）」及「提升資通作業環境及設備（七○三億元）」等兩大措施。

國防部戰略規劃司長黃文啓指出，指管韌性部分，包括軍民資通作業環境韌性與設備效能提升五六三億元，為租賃新式衛星、雲端環境；作戰區通資基礎設備設施提升一○七億元，為建立烏坵微波備援、新建南部網管中心；網傳作業設備補充三億元，汰換光電纜與管道工程搶修設備。

設施更新厚實戰備能量部分，為重要防護設施改善四二九億元，包括增加油料、零附件及飲水存量，改善庫儲及訓場設施、整備工兵機具。

守護海疆部分編列卅億元，包括指管系統韌性及資安防護擴充廿五億元，建置海軍機動作戰中心、升級聯成系統效能、提升聯成系統資安防護；軍民共同圖像系統監偵能力五億元，整合陸軍、海軍、海巡署雷達情資，納入台灣戰術網路（TTN）。

顧立雄解釋，相關預算將讓國軍資通作業環境及設備達成具有機動性、備援能力，以及軍民通用的強韌資通電架構，來因應網路攻擊及破壞，無論是平時、戰時，都能夠維持韌性不中斷指管。而相關項目均國內採購，可提升產業附加效益，達國防、民生雙贏的目標。

捍衛海疆編列87億 海巡推新造艦計畫

至於海委會在韌性特別預算案共編列二九五億元，其中捍衛海疆編列八十七億元。海委會主委管碧玲表示，行政院已核定關於下個階段海巡艦艇造艦計畫，九年共編列五六八億元，興建包括十二艘二千噸級、十四艘三百噸級以及十四艘一百噸級海巡艦艇。

管碧玲解釋，造艦計畫從今年到二○三三年，不過，今年到二○二七年是使用韌性別預算，前三年僅處理到艦艇簽約完成、第一艘艦艇「安龍」階段，僅佔總經費一小部分。

