普發現金1萬 最快10月下旬發放

2025/09/12 05:30

政院院會通過韌性特別預算案

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列二三六○億元。財政部表示，將比照二○二三年普發六千元現金基礎規劃，如立法院順利通過特別預算，最快十月下旬開始領取，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。

ATM提款等5方式領取

財政部表示，根據韌性特別條例，特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢，因此若立法院順利三讀並在十月上旬公布生效，最快十月下旬開始領取，明年四月上旬一般民眾領取截止、五月上旬新生兒領取截止。

據財政部規劃，普發萬元現金領取資格包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、中港澳與外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，約有二三五六萬餘人領取，所需經費二三五六．五億餘元，連同行政費三．五億餘元，合計總經費約二三六○億元。

貢獻GDP約0.415個百分點

對於普發現金的效益，國發會經發處長陳美菊說，過往發放三倍券約貢獻GDP的○．五三個百分點，帶來一○一六億元效益；五倍券短期效益是一九二六億元到二○一三億元，長期產值則達二五○○億元，由於搭配相關政策挹注，成效不錯，當時內需零售業也由負成長轉正成長；二○二三年普發六千元則是帶動○．三個百分點，而此次普發萬元現金約能貢獻GDP約○．四一五個百分點。

經濟部長龔明鑫補充說明，實際還是得看替代性消費跟錢被存下來的比率，才能知道最後的影響。在同樣時間有搭配活動或促銷，不要買日用品等替代性消費的話，效果就會很好；而明年有擴大內需計畫，不管是會展產業或演唱會、運動賽事的促進觀光，若搭配普發萬元現金，相信效果會比過去更好。

