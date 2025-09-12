明邀地方共商財劃法解方 卓揆：修法錯誤社會已有公斷

新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。（資料照，行政院提供）

賴：藍營縣市長地方包圍中央心態等因素 鑄成大錯

〔記者鍾麗華、黃美珠／綜合報導〕新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰明天將分兩批邀請地方政府討論財劃法議題。卓揆昨在行政院院會中表示，地方說要為新版財劃法包圍中央、放下屠刀，但修法錯誤社會已有公斷，盼地方敞開心胸與中央共同討論，解決錯誤。

賴：盼各縣市長理性討論

總統賴清德昨天在新竹縣參加義民節祭典，受訪時也直言，在野黨主導的財劃法修法之所以鑄成大錯，首先藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野過半，完全不接受行政院的提醒和所提覆議案所致。他說，卓揆週六將分批約見縣市長，希望各縣市長能秉持理性、客觀好好討論，特別是財力比較好、資源比較多的縣市應該「要放下」、「要照顧資源比較少的縣市」，這樣才能討論出一個好結果。

卓揆昨表示，邀請各縣市溝通，是為了討論解決問題的方法，因為「財劃法」修正，大家已經看到不良現象，一是城鄉失衡；二是作業時間不足，法案通過馬上實施，讓中央地方在編列明年總預算，陷入極大的困難；第三，是最明顯的問題，就是計算公式的錯誤。

卓：屠刀就在覆議理由書

卓表示，行政院提出覆議時都提過，三月十二日在立法院報告時也有說明，覆議理由書寫的非常詳細、清楚，但非常遺憾，如果當初能夠照覆議文的內容，讓國會充分討論，也許就會發覺錯誤，就不會把問題遺留到今天。

卓揆表示，前天有十五個縣市首長在一起，以為縣市長是要提出合理的解方，「但提出來的是『地方包圍中央』，怎麼會包圍中央呢？還說要放下屠刀，但是屠刀就在覆議理由書裡頭」。

卓揆並說，現在不是在追究責任，因為錯誤已經發生了，因此希望明天的會議能夠開誠布公、誠心誠意，解決這個錯誤，社會已經有公斷了，要如何來解決這個錯誤，才能讓未來整個「財劃法」，無論是明年或是明年以後的每一個年度有更合理的討論。

卓揆強調，解鈴還須繫鈴人，大家敞開心胸，不論是繫鈴人或是被鈴綁住的人，都要來解，這樣國家才有解，人民才有解。

總統賴清德昨在新竹縣義民節祭典前直言，在野黨主導的財劃法修法之所以鑄成大錯，首先藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野過半，完全不接受行政院的提醒和所提覆議案所致。（記者黃美珠攝）

