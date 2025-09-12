為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「顏董代收代付總表」成A錢鐵證 顏寬恒涉貪等罪 二審仍判8年4月

    國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中高分院昨駁回顏寬恒上訴，維持原判，仍判8年4月。（記者廖耀東攝）

    國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中高分院昨駁回顏寬恒上訴，維持原判，仍判8年4月。（記者廖耀東攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者黃旭磊、張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕眾所矚目的國民黨立委顏寬恒，被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中地方法院去年依貪污治罪條例的「共同犯利用職務機會詐取財物罪」判刑七年十月，褫奪公權三年，另依刑法「共同犯使公務員登載不實罪」判刑六月，可易科罰金。高等法院台中分院昨駁回顏寬恒上訴，維持一審原判決，其中，貪污罪可再上訴三審，偽造文書罪則判決確定。

    法官啟動「防逃機制」顏怒批

    二審審判長郭瑞祥宣判時，罕見地當庭諭知，顏寬恒限制出海、出境八個月，亦即宣告啟動「防逃機制」；顏寬恒則在法院外回應判決，他臉色鐵青，甚至一度動怒說，政治凌駕司法，司法迫害成為執政者剷除異己的手段，手段粗暴，但他未來會持續透過司法，捍衛自己的清白。

    針對貪污部份，台中地檢署指控顏寬恒利用人頭助理林進福，詐領助理費一○八萬餘元，用於支付購買私家車或生活開銷，一審判決顏七年十月徒刑，犯罪所得沒收，二審昨天駁回顏的上訴，可上訴最高法院。

    若上訴三審駁回 將解職入監

    律師黃帝穎則指出，如果顏寬恒上訴三審被駁回，即應解職入監，喪失立委身分，且公職人員選罷法規定，曾犯貪污罪且有罪判決確定，不得登記為候選人，顏寬恒未來也喪失參選立委等公職的資格。

    此案也引發台中政壇議論，剛從罷免案脫身的顏寬恒，是否會因貪汙罪遭解職，中二選區是否再度補選？國民黨中市黨部主委顏文正強調相信顏清白，現階段沒補選問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播