諷柯「白蓮教主出關率眾攻檢」 法官論壇文章引熱議

2025/09/11 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，日前以七千萬元交保，台北地檢署已正式提起抗告，是否再度羈押備受外界矚目。法官論壇昨卻出現一篇題為「邪教抵禦對策」的文章，作者化名「戰爭已經開打」，並以「白蓮教主」暗喻柯文哲，指該教義邏輯是：「謊言只要喊得夠大聲即可成為真理」。

酸「貪汙犯大喝三聲 就能變政治犯」

該文提到，「奧姆真理教」教主麻原彰晃曾聲稱日本司法體系由黑暗勢力操控，目的在壓迫真理，而非伸張正義，並指「眼下白蓮教主出關，立即率眾攻擊檢方，教眾更高喊神功護體，意在摧毀外界對司法獨立的信賴」。他直言，白蓮教的邏輯為，謊言只要喊得夠大聲就會變真理，貪汙犯大喝三聲就能變成政治犯，依法偵審也會被說成奉命行事。

此外，也有署名「龍馬精神」的法官質疑，檢方此次抗告理由「荒謬到讓同業都看不下去」，還指出「怎麼之前更嚴重的重大經濟、貪瀆案件，卻沒用同樣標準續押？在侵蝕三權分立的是誰，大家都心裡有數。」

另一名自稱「小北韭菜」的法官則直言，或許未來立法機關應考慮收回部分檢察官與法院的羈押權限，「這樣司法的工作理論上會減輕一些」。

