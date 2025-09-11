共機侵擾我醫療專機 陸委會批中方回應「掩蓋真相」

（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共解放軍殲轟七、殲十戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機，陸委會強烈譴責中共漠視人命；國台辦昨日反嗆民進黨政府，刻意渲染中國威脅，煽動反中仇中。陸委會對此再度痛批，到底是誰在掩蓋真相、轉移焦點，相信各界自有公評。

國台辦嗆我煽動反中

數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，飛行途中遭遇共機逼近到「目視距離」位置，消息昨天傳出後，引發台灣輿論譁然。

國台辦發言人陳斌華昨在例行記者會嗆言，「民進黨當局」經常拿灰色地帶侵擾說事，刻意渲染中國威脅，煽動反中仇中，目的是想轉移島內對於施政的不滿，這套把戲「了無新意」，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。

對此，陸委會回應，共機在金門附近空域無預警近逼（接近逼迫）我醫療專機，該會表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行為。到底是誰在掩蓋真相、轉移焦點，相信各界自有公評。

另外，中國吉林大學今年將再度舉辦「北國風情冬令營」，招攬台灣學生赴中國東北參訪。教育部近日發文給全國大專院校，指該活動涉及單方面「落地招待」，呼籲師生不要參與，不要轉發宣傳活動，以免違法。

陳斌華不滿表示，「民進黨當局」對此橫加阻撓，給正常的兩岸交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心，是反中抗中，製造「綠色恐怖」。

陸委會回應，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰工作重點對象，以全額免費、補助機票等不合一般交流常態的安排，加強吸引台生赴中交流，教育部依職權發函提醒學校師生及人員，陸委會予以支持。

