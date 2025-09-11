邱垂正︰台灣情勢 90年代以來最嚴峻

陸委會主委邱垂正率團訪美，官員指出此行主要目的是向美方說明我國兩岸政策，並了解川普對中政策方向，增進台美合作。（資料照）

2025/09/11 05:30

率團訪美 週五赴華府演講 增進台美合作

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正率團訪問美國，他美東時間八日在芝加哥發表演說表示，台灣近來面對一波波的極限施壓，「至少從九○年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，中國九三閱兵後，更凸顯威脅力度。

8日芝加哥演說提及 強化防衛力量與決心

邱垂正此行訪美，預定本週五於華府智庫「傳統基金會」發表專題演講。他近日在芝加哥拜訪期間，先後在僑教中心發表「海峽兩岸現況與政策」專題演說，以及出席「全美梅氏公所懇親大會」。

邱垂正在台灣基金會等民團主辦的講座表示，台灣近來面對一波又一波的極限施壓、複合性施壓，「至少從九○年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，中國想要步步進逼改變現狀。中國舉行九三閱兵後，「我們要強化自己防衛的力量與決心」，台灣對和平「有理想沒有幻想」，不能寄望中國領導人的善意，還是要靠自己的實力及準備來維護和平。

官員指出，邱垂正這趟訪美行程將前往華府，主要是向美方說明我國兩岸政策，以及了解川普政府對中國的最新政策方向，並增進台美的信任及強化合作。

中國國台辦發言人陳斌華昨日聲稱，關於邱垂正「竄美」的問題，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，敦促美方遵守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，不向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，不提供政治表演的舞台。

