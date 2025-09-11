國民黨下週黨主席選舉登記》張亞中︰每天罵民進黨 2028就能贏？

國民黨主席參選人張亞中昨日召開「重建黨德與黨魂」記者會，說明參選理念。（記者羅沛德攝）

2025/09/11 05:30

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕國民黨下週將辦理黨主席選舉領表登記作業，黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中昨直言，現在每一位參選人都說要贏得二○二六、二○二八，但問題在於怎麼贏，難道只靠每天罵民進黨？國民黨這幾年的社會形象沒有變得更好，人民對國民黨失望多於讚揚，年輕人對國民黨也是裹足不前，這是國民黨的文化、制度及方向出了問題。

張亞中昨舉行記者會強調，他若當選黨主席，會有計畫、有目標的重建國民黨的黨德與黨魂。張指出，如果當選黨主席，一定會透過初選推出一個最強的總統候選人，也會用最大誠意、窮盡一切力量來贏回二○二六、二○二八，以真誠的態度與民眾黨等友黨合作，一起下架民進黨。

朱郝趙聯盟成形？ 文傳會否認

儘管國民黨主席朱立倫再三強調交棒，喊話由「眾望所歸」者帶領國民黨，但仍有「挺朱派」積極牽線，外界認為朱沒有明確宣示不會競選連任，可能以退為進；另外，朱立倫日前頒發「中評會主席團主席」聘書給前中廣董事長趙少康，「朱郝趙聯盟」成形，也被質疑因人設事。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，黨內從來沒有什麼「這個聯盟」或「那個聯盟」，目前只有一個「在野聯盟」，希望二○二八重返執政的目標，絕對不會改變，什麼欽定、指定，引起什麼人的不同意，這些說法都是子虛烏有，見縫插針大可不必。

