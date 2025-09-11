賴︰我就是戰犯 責任我來扛／民進黨縣市主委會議 與會者籲黨內團結

民進黨布局2026年地方選舉，選舉對策委員會昨召開首次會議。（記者陳政宇攝）

2025/09/11 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨昨舉行全國各縣市主委會議。據指出，新竹市黨部主委施乃如談到，新竹市面臨藍白合，地方支持者擔心民進黨分裂，希望黨內團結、大罷免後不要找戰犯。兼任黨主席的總統賴清德當場直言，他沒有要找戰犯，「我就是戰犯，要找戰犯就找我，責任我來扛」，不會把責任賴給其他人。賴也強調，因應未來局勢，府院黨團隊都已調整，尊重黨團自主調整隊形，他不可能去干預。

民進黨啟動全台巡迴座談，兼任黨主席的總統賴清德昨表示，他在過程中分享三個國政擘劃、提出四個優先施政重點，要求執政團隊改變政策宣傳與議題回應的形式，「讓大家知道改革不分中央地方，進步沒有世代差異」。

民進黨昨也召開中常會，據轉述，賴清德會中談到，執政團隊完成隊形調整後，中央黨部上週末啟動廿二縣市黨務座談，聽取地方建言及民意反映。

賴清德說明，許多黨公職關心國家的未來與施政方向，他也向大家分享三個國政擘劃，這也是從前總統蔡英文到他三個任期，第十年持續在做的事。第一，要做到更強的國安和國防；第二，要做到更好的經濟發展；第三，要做到更廣、更全面的社會照顧。所以，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」，執政團隊必須將四個面向的工作做好，才能得到更多人民的支持。

六都提名 邱義仁盼農曆年前完成

另外，民進黨備戰二○二六年地方選舉，選舉對策委員會昨天召開首次會議。據轉述，選對會昨確認將全國所有縣市分成三類，盼在每個縣市都提出最優秀人選。第一類是目前民進黨執政縣市、且縣市首長二屆任期屆滿，將辦理初選決定勝負；第二類是民進黨執政縣市、但首長尚未做滿二屆，特別條例將授權由主席提名，經中執會同意後辦理徵召；第三類則是民進黨非執政縣市，由選對會進行徵詢協調，黨主席提名後經中執會同意徵召。

與會者轉述，選對會共同召集人邱義仁建議，六都提名應該在農曆年底前完成，讓地方有更多時間整合布局；選對會下週三將進一步討論徵詢協調小組分工與時程，一旦定案，當天將直接提報中執會通過。

