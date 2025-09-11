因應中國灰色地帶侵擾 海巡9年600億造40艘艦艇

為因應中國灰色地帶侵擾，海巡署預計九年編列超過六百億元，打造四十艘海巡艦艇，包括十二艘二千噸級艦。圖為海巡署二千噸級巡防艦「新北艦」。（資料照）

2025/09/11 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應中國灰色地帶侵擾，海巡署提出九年期「海空一體、精銳海巡」政策，其中「海域維權海巡艦艇建造計畫」將以九年編列超過六百億元，打造四十艘海巡艦艇，前三年的八十七億元預算編列於韌性特別預算中，後六年擬以公務預算編列。海委會副主委兼海巡署長張忠龍昨透露，新建的海巡艦艇包括十二艘二千噸級、十四艘三百噸級以及十四艘一百噸級。

前3年87億預算 編列於韌性特別預算

行政院會今天將通過韌性特別預算案，其中國土安全韌性編列一千五百億元。張忠龍昨表示，中國光是海警船就有一千艘，其中一千噸以上有接近兩百艘，更不用說海巡船、海監船、漁政船及科研船。台灣在面對中國灰色襲擾，需要建造更快速、更大型、更強固的巡防艦艇來應對。

張忠龍指出，韌性特別預算會建造十二艘兩千噸級的海巡艦艇，加強碰撞以全鋼構結構，另編十四艘三百噸級，主要來應對中國民兵船與大型漁船。另有十四艘一百噸級的巡防艇，汰換現有比較舊型、速度比較慢的巡防艇。

張忠龍說，韌性特別預算海委會共編列二九五億元，其中在捍衛海疆編列八十七億元，主要是因中國海警與公務船在周邊水域襲擾，要建造抗風耐浪及防撞比較強健的海巡艦艇，應對灰色衝突，提升海域執法能量。在強化資安提升通訊韌性編列一○三億元，主要是汰換聯合情監偵設備與設施，彌補目前用平面與夜間監控不足的缺口。另更新設備編列卅七億元，運用無人載具強化執行能力編列六十八億元。

農業部次長胡忠一表示，我國籍廿噸以上漁船已裝AIS（自動識別系統），但廿噸以下約有五千多艘沒有裝設，政府將補助一半經費。漁船裝設AIS，除可保衛漁船，還有辨識敵我效果，可以掌握我經濟海域中，是否有中國漁船進入。

