中市綠營籲盧秀燕還稅於民 普發5萬

台中市議會民進黨團昨喊話盧秀燕還稅於民，普發現金五萬元。（記者廖耀東攝）

2025/09/11 05:30

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕普發現金受到全民關注，台中市議會民進黨團昨指出，行政院即將送出「韌性特別預算」，預估最快十月普發一萬元，各縣市議會也相繼要求各縣市政府比照辦理，多次主張中央應「還稅於民」的台中市長盧秀燕，應儘速研擬台中市普發市民現金五萬元；盧秀燕昨被問及這項議題，僅說「要先去台北，謝謝」，沒有進一步回應。

議員：這是「媽媽市長」應盡之責

台中市議會民進黨團昨召開記者會，總召王立任說，台中市五位國民黨立委在國會中屢次強調「還稅於民」的重要性與急迫性，國民黨台中市議員李中亦曾提出類似構想，既然中央與地方藍營民代皆有一致主張，台中市政府更應順應民意。

王立任指出，根據統計，台中市政府在盧秀燕七年市長任內，市庫超徵二○○億元、市地出售一○二三億元，加上財劃法修正後，每年可再增加二八八億元，合計約一五一一億元；以台中市二八六萬人口計算，平均每人可分得五萬二八六○元，若普發五萬元，僅需一四三○億元，財政完全足以支應。

民進黨中市議員陳雅惠指出，台中市既然有盈餘，就應「還稅於民」，這才是「媽媽市長」應盡之責。王立任強調，民進黨團嚴正要求台中市府正視此一民意，立即提出具體財務規劃與執行機制，還稅於民，普發現金五萬元。

