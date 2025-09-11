為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法出包 卓揆：當時接受覆議就可解決

    新版財劃法分配公式具三爭議，財政部表示，立法院審查過程反覆抽換提案並倉促通過，財政部無從表達意見。（財政部提供）

    新版財劃法分配公式具三爭議，財政部表示，立法院審查過程反覆抽換提案並倉促通過，財政部無從表達意見。（財政部提供）

    2025/09/11 05:30

    〔記者鍾麗華、鄭琪芳／台北報導〕藍白聯手倉促通過新版「財政收支劃分法」，造成統籌分配稅款公式錯誤引爭議，藍白縣市首長昨卻齊聚台北開記者會向中央喊話。對此，行政院長卓榮泰昨表示，如果當時有接受行政院的覆議，這些問題當時就應該可以解決，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。

    財部：三讀時就指出公式三爭議

    財政部昨也指出，新版財劃法分配公式有三項爭議，包括：分子按本島十九縣市及離島三縣分開計算，分母則按二十二縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；以及未具體明定分配鄉鎮市核計項目、指標及權重，導致逾三四五億元無法分配。財政部說，去年底三讀當天，財政部就發布新聞稿說明，行政院也於今年二月底移請立法

    院覆議，力求導正，但立法院三月仍決議維持原案。

    卓：本週邀藍白執政縣市 解決問題

    卓榮泰昨出席SEMICON Taiwan國際半導體展開幕典禮，對於藍白縣市長開記者會，卓揆回應媒體詢問時表示，蠻可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。

    不過，卓榮泰也指出，地方首長先以解決問題的方法、態度，先行討論過也好，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。現在是面對問題、解決問題的時候，因為大家都在等，等中央、地方所有預算能夠順利編列，他也希望藉此當做未來朝野合作或改進的一個很好的經驗。

    財政部八月中邀集地方政府會商，其中序位分數及鄉鎮市分配公式，參酌地方共識進行計算及分配。至於分母爭議，財政部表示，地方政府建議採行政解釋，但法律明文規定按「全部」縣市計算，根本無法逾越法律自為解釋；至於無法分配的數額，仍屬地方財源，中央不能移作他用，應透過修法程序解決。

    新版財政收支劃分法預算分配引爭議，行政院長卓榮泰昨說，如果接受行政院的覆議，這些問題當時就應該可以解決。（記者王孟倫攝）

    新版財政收支劃分法預算分配引爭議，行政院長卓榮泰昨說，如果接受行政院的覆議，這些問題當時就應該可以解決。（記者王孟倫攝）

    熱門推播