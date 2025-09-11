15藍白縣市長爭錢 盧秀燕籲中央「放下屠刀」

台中市長盧秀燕等在野十五縣市首長，昨共同呼籲行政院應依照新版「財劃法」，保證地方政府財源「只增不減」。 （記者田裕華攝）

2025/09/11 05:30

〔記者劉宛琳、林哲遠／台北報導〕在野十五縣市長昨北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，共同呼籲行政院應依照新版「財劃法」，保證地方政府財源「只增不減」，讓一般性補助款回歸公開透明的公式分配而非審查制。台中市長盧秀燕要求中央政府「放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀 」，台北市長蔣萬安也嗆說，「今天我們站出來就是要地方包圍中央」，爭取地方自治的主體性。

蔣萬安嗆「就是要地方包圍中央」

十五縣市長聯合發表三點聲明：一、財劃法修法目的在確保地方政府依財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障上述二者財源較修法前皆只增不減；二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制；三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款以及計畫型補助款應受到保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央盡速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。

蔣萬安表示，立院修正「財劃法」最重要的精神，就是要改變長期「大中央小地方」的委屈心態，但行政院遲不分配三四五億元的統籌分配稅款，還要將有公正計算公式給地方政府的一般性補助款改為審查制，已核定的計劃型補助款也沒下文，這讓地方政府無法精準編列下一年度的預算。預算會期就要開始了，「我們站出來就是要地方包圍中央」，就是要爭取地方自治的主體性。

盧秀燕指出，中央政府藉著補助地方預算的生死大權，大砍各縣市政府補助款，已經影響到地方施政，為了民眾的權益和建設，他們必須要挺身而出，否則有愧於地方，「我們希望中央政府要放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀 」。中央不應該要集權、集錢，藉著補助然後杯葛各縣市政府施政，這是不道德的，地方施政做得好，中央才會好，國家才會好。

新北市長侯友宜則說，朝野對「財劃法」有不同意見，「財劃法」通過後，中央開始釋出善意，希望就財劃法分配和地方首長好好溝通，這份善意他接受到了。他認為，財劃法本質是人民納稅錢拿出來，讓中央、地方有合理分配，應不分黨派與顏色，透過理性溝通而非對抗，並好好用在人民身上。

台灣本島十九縣市中，非民進黨執政的十五位縣市全員出席昨天記者會，且除桃園市由副市長王明鉅代表外，都由市長或代理市長親自出席。

對於行政院長卓榮泰回應說，如果立院當時接受行政院覆議，這些問題就可以解決，本週將邀地方首長會商尋求解方。蔣萬安反批卓避重就輕，如果真的願意落實地方自治，解決中央地方財政失衡，就應面對問題、解決問題，少一點政治口水，多一些辦法。

新版財政收支劃分法預算分配引爭議，台中市長盧秀燕昨要求中央政府「放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀 」，台北市長蔣萬安也嗆說，「今天我們站出來就是要地方包圍中央」。（記者田裕華攝）

