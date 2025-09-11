新版財劃法公式設計 朱立倫認錯了

國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。（記者羅沛德攝）

「分母的確有一點瑕疵」 籲政院提修法送立院

〔記者林欣漢／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法修正案」，卻因分配公式矛盾，導致逾三百億元統籌分配款無法完成分配。國民黨主席朱立倫昨坦言，不能否認公式的設計上，「分母的確有一點瑕疵」，財政部應以正確公式試算後，將沒辦法分配的三四五億元，重新分配給各縣市；上述所謂分母的誤差，行政院後續應提修法送立法院。

朱立倫昨於國民黨中常會喊話，這是一個小問題、財政部及行政院可以立刻解決的問題，希望賴清德總統放下，不要再內鬥、內耗。

台中市長盧秀燕等藍營縣市首長昨齊聚台北，爭取中央統籌分配稅款與補助款；朱立倫指出，本來財劃法應該是朝野一起努力，行政院更應該要端出版本，結果完全用杯葛、拒絕的態度，修過的財劃法大方向沒有問題，中央獲得的財源從七十五％，改為六十六％，直轄市獲得的財源相對各縣市也降低，減少了城鄉、南北的差距，也重新創造新的公平財劃環境。

批一般性補助款變成申請制

不過，朱立倫坦言，不能否認公式的設計上，分母的確有一點瑕疵，財政部應該用正確的公式試算之後，將沒辦法分配的三四五億元，重新分配給各縣市，解決這三四五億元未分配的，基本上絕大部分的問題都解決了；而這三四五億元所謂分母的誤差，行政院後續應提修法送立法院，總是需要一點時間來調整分母。

另就一般性補助款，朱立倫表示，怎麼可以變成申請制，那就是計畫型補助款，一般性補助款就是公式化分配，如果變成計畫型補助款、變成申請制，那就是掛羊頭賣狗肉，就是行政院又要操作地方補助款。

朱立倫指出，前一段時間，因為苛扣二十六％的一般性補助款，造成地方與中央的爭議，現在又因財劃法些微的誤差，造成中央與地方之亂，如果再因為一般性補助款，造成地方與中央之間群起而爭的情況，這不是台灣之福。

