    首頁　>　政治

    新聞分析》黨主席的世代之爭

    前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

    2025/09/10 05:30

    記者施曉光／特稿

    國民黨主席選舉下週將開始辦理參選人領表登記作業，扣除昨日宣布退選的張雅屏，已經表態參選者再加上未來會「二擇一」登記的「準參選人」趙少康、郝龍斌，人數達到兩位數，可謂盛況空前。

    在熱鬧有餘的表象下，這次藍營黨魁改選背後明顯帶有世代爭權的濃厚味道。除了羅智強、鄭麗文都不約而同喊出中生代戰力爆表的訴求，洪系人馬張雅屏昨天透過宣布退選，再開一槍，向黨內訴求集中票源給六十歲以下的中生代政治人物，盼能藉此讓長久以來給外界老態龍鍾印象的國民黨，有一次世代交替的機會。

    在目前十位已表態的「參選人」或「準參選人」中，大致上可以分成兩大類。一類是比較接近外界所謂「老男藍」的張亞中、卓伯源、李漢中、蔡志弘以及趙少康、郝龍斌；另一類則是像鄭麗文、羅智強、謝典林、孫建萍等中壯世代參選人。但要論能夠兼具戰鬥力、政治歷練條件以及營造聲量能力的中壯世代參選人，大概就只剩下羅智強與鄭麗文，洪系人馬的退選已經讓外界隱約嗅出藍營中壯世代嘗試整合。

    反觀「老藍男」這一類，較具實力的就是確定要整合一人參選的趙少康、郝龍斌，以及在四年前黨主席選舉中獲得三成多選票的藍營「孤鳥」張亞中。

    就政治份量而言，中壯世代明顯不如「老男藍」，更不在朱立倫所謂「眾望所歸」的名單中，但其實近年國民黨不乏世代之爭的例子。最顯著的一次就是二○二○年黨魁補選的「郝江之爭」，原本實力被黨內看好的郝龍斌最後以三成多的選票，敗給獲得近七成選票的江啟臣；再看更接近的二○二四年台北松信選區立委提名，同樣與郝龍斌、趙少康來自於新黨的前立委費鴻泰，最後被年輕世代的徐巧芯擊潰「六連霸」夢想。因此，這一場黨主席之爭對於趙、郝而言，恐怕不見得能佔到多少便宜。

