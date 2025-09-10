為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨：朱仍盼眾望所歸的人承擔

    國民黨主席選舉下週將開始辦理參選人領表登記作業。（資料照）

    國民黨主席選舉下週將開始辦理參選人領表登記作業。（資料照）

    2025/09/10 05:30

    〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕儘管國民黨主席朱立倫已再三強調交棒，喊話由「眾望所歸」者帶領國民黨，但黨內傳出仍有「挺朱派」積極牽線，外界認為朱沒有明確宣示不會競選連任，可能以退為進。對此，國民黨文傳會主委林寬裕昨日回應，朱立倫已經一而再、再而三的說明，希望眾望所歸的同志能夠承擔。

    林寬裕還說，國家面臨前所未有的困難，國民黨一定會團結合作，結合其他在野黨，發揮最大監督力量，各種見縫插針者，可以停止這些惡意的操作。

    國民黨下週將辦理黨主席選舉領表登記作業，昨天出現聲明退選第一人︱前國民黨副秘書長張雅屏。張在聲明中指出，近來黨內出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，違背民主政黨的根本精神，為了「票源集中」，讓國民黨更具戰力，他因此退選。他也呼籲國民黨「要團結，不要階級；要平等，不要分裂！」

    張雅屏退選 籲新陳代謝

    他並說，為了讓國民黨可以新陳代謝，應該給六十歲以下的中生代交接，他也證實像前副主席郝龍斌、「戰鬥藍」召集人趙少康、孫文學校總校長張亞中等人就不符合世代交替的人選條件。

    張亞中昨則發表競選歌曲，並將在今日召開記者會闡述如何重建國民黨的黨德與黨魂。他強調，一個政黨若失去了黨德，模糊了黨魂，那它只剩下一副行屍走肉的軀殼，淪為政客爭權奪利的工具而已。

    羅智強前天拜會國民黨前主席吳伯雄，他昨以吳為例，強調自己當主席，不會再次重演二○一六、二○二○及二○二四的悲劇，自己若擔任黨主席，只有「一個太陽，我當月亮」。

