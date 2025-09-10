國民黨主席之爭》郝證實有意參選 要和趙少康協調誰出馬

前國民黨副主席郝龍斌昨首度證實有意願並且在準備參選國民黨主席，但還要與「戰鬥藍」召集人趙少康協調誰出馬。 （資料照）

〔記者施曉光、劉宛琳、甘孟霖／台北報導〕前國民黨副主席郝龍斌昨日接受廣播節目專訪時首度證實，他有意願並且在準備參選國民黨主席，但目前還不能被稱為「黨主席參選人」，因為還要與「戰鬥藍」召集人趙少康協調誰出馬。郝強調，他還要徵詢各方的意見，最後他與趙一定會有一個人參選，「但我的參選意願相對比較大」，兩人目前傾向由他出面參選。

郝龍斌指出，他原本支持台中市長盧秀燕選黨主席，直到九月三日盧說出天打雷劈都不會參選後，他才開始徵詢黨內意見，有很多國民黨派系領袖主動找他勸進，而且自己與地方派系有很好的交情，許多軍方退役高級將領也問他是否需要幫忙，因此目前就是積極評估，如果這些支持能讓他有把握勝選，就會參選，他對軍系與地方派系都有信心。

對於外界把他形容為「老藍男」，郝龍斌說，「老藍男」應該是「熱愛國民黨的男子漢」，年齡不是問題，重點在於個人心態，自己活力充沛，每個月要爬一次七星山，而且一百分鐘就能攻頂；他對國民黨有深厚的感情，也是一個敢於接受挑戰的男子漢。

不過前民眾黨主席柯文哲在台北市長任內質疑郝龍斌在市長任內有所謂「五大弊案」，去年八月柯深陷政治獻金爭議、京華城案時，郝重砲抨擊柯禁不起檢驗與誘惑；後來柯因京華城案被收押，郝還諷柯「個人造業個人擔」，政治人物不可戴上權力與金權的魔戒；柯被起訴後，郝還認定圖利罪絕對成立。

鍾小平、游淑慧猛攻柯弊案

郝：各自為自己的言行負責

對於黨內質疑郝龍斌如果擔任黨主席，將不利於藍、白合作，郝龍斌回應，這是「假議題」，現在藍白合已經成為大家的共識。

至於台北市議員鍾小平與郝的子弟兵台北市議員游淑慧過去猛攻柯文哲弊案，郝則說，看大事要不拘小節，在藍白合作下架民進黨的前提下，大家都應該把小恩小怨放下；郝還說，「鍾、游都已經是成年人，應該各自為自己的言行負責」。鍾小平昨受訪也回應，京華城案與藍白合是兩件事情，不管誰出來選黨主席，藍白合就是一致的方向。

對於未來藍白合作，郝龍斌表示，二○二四年大選民進黨能以四成支持率勝選，就是因為藍、白不合，未來國民黨領袖的重大任務就是推動在野合作。二○二六，藍、白兩黨應該讓當選機會極大化，「誰贏就誰上」，像新北市長選舉就商量好民調時間，以及雙方都能接受的評估方式，各自推出可以互相信服的人來參與評估，然後再共同推出人選。

