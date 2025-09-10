為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新版財劃法3爭議》盧邀16縣市首長爭補助 綠委批藍白黑箱修法所致

    台中市長盧秀燕邀集十六位藍白縣市首長齊聚台北市開記者會，向中央爭取補助。（記者廖耀東攝）

    2025/09/10 05:30

    〔記者謝君臨、施曉光、蘇孟娟／綜合報導〕新版「財政收支劃分法」分配公式矛盾，導致三四五億元統籌分配款無法完成分配，台中市長盧秀燕今將邀集十六位藍白縣市首長齊聚台北市開記者會，向中央爭取補助。對此，民進黨立委賴瑞隆強調，當初藍白立委在最後半小時黑箱、倉促提出修正動議，導致現在出現很多問題，呼籲朝野好好重新檢視修法才是正辦，否則將造成台灣財政上的大災難。

    對於地方首長串聯，是否向黨中央報備？國民黨文傳會主委林寬裕昨回應，「絕對不會如有些政黨一樣，一定要仰中央黨部鼻息」，國民黨與其他在野政黨的縣市首長，爭取法定權益不遺餘力，只要是合法合規的，一定寸步不讓。

    明年中央統籌分配稅款高達八八四一億元，較今年增加四一六九億元，增幅達八十九％；但因新法分配公式有爭議，尚有三四五．五億元未分完。據悉，卓揆四日已與民進黨執政五縣市就相關議題討論，本週也將分批邀請非綠執政縣市首長交換意見。盧秀燕則搶先邀集藍白縣市首長今日齊聚台北，向中央爭取實質補助。

    賴瑞隆表示，新版財劃法有三大問題。第一，財劃法經過廿年無法修法，是因為和地方政府之間的溝通需花費相當大的功夫，但藍白國會多數只想把中央的錢分到地方，沒有和地方政府充分溝通就強行通過。

    其次，過去國會不管是預算或財劃相關部分，一定會和主計單位、財政單位充分溝通，精準找出問題，但這次藍白完全不聽行政機關的意見；行政院提出覆議時，也清楚說明有一些縣市分配有誤，藍白國會也不聽即強行否決。

    第三，藍白強行通過的財劃法，就是一個重北輕南、重藍輕綠的惡意修法，以暴力輾壓的方式，把國家財源直接分配到藍營執政的北部縣市，朝野應該要好好坐下來，重新檢討整個財劃法才是正辦。

