立委籲推台灣名義入聯 外交部：不排除

聯合國大會昨登場，外交部常務次長葛葆萱說明，今年我國聯合國推案將持續以向國際社會「澄清與正確認知聯大第二七五八號決議」為主軸。（記者方瑋立攝）

2025/09/10 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕聯合國大會昨登場，外交部常務次長葛葆萱說明，今年我國聯合國推案將持續以向國際社會「澄清與正確認知聯大第二七五八號決議」為主軸。葛直言，該決議「與台灣無關」，我國民選政府才是唯一有權在聯合國代表台灣人民的合法政府。

葛葆萱昨和交通部聯合記者會上指出，中國長期藉由扭曲二七五八號決議，結合所謂「一中原則」，阻撓台灣參與聯合國體系，這不僅誤導國際社會，也對台海現狀與區域和平造成威脅。今年政府推案將訴求三大重點：一是呼籲聯合國正視決議被扭曲的事實，維持中立，不應配合中方政治打壓台灣；二是強調二七五八號決議並未排除台灣參與聯合國，呼籲尋求適當方式接納台灣；三是要求聯合國停止錯誤引用二七五八號決議，不應剝奪我國人民與媒體進入聯合國大會與相關會議活動的權利。

至於推案作法，葛葆萱表示，將延續過往穩健溫和路線，包括請友邦常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，並在九月廿三日至廿七日及廿九日的總辯論期間請友邦發聲，同時會舉辦周邊活動與在地文宣。另今年立法院已籌組跨黨派團前往紐約，成員包括民進黨立委王正旭、國民黨立委徐巧芯與民眾黨立委麥玉珍，藉此展現台灣人民對參與聯合國的強烈支持。

針對有立委呼籲推動台灣名義入聯，葛葆萱強調，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除，最終安排只要能維護國家尊嚴，都可以接受。

至於中國近期在九三閱兵重提所謂「國家繼承論」，葛葆萱批評，這與其錯誤解讀二七五八號決議一樣，都是意圖強迫國際社會接受「台灣是中國一部分」的論述。我方不會接受，推案策略亦不會改變，將持續推動正確立場。

