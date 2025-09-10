共機逼近我醫療機 專家斥土匪行徑

中共軍機擾我醫療專機

2025/09/10 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕近日傳出一架執行金門後送任務的安捷航空醫療專機，在台海上空遭中共戰機以無預警方式逼近至目視距離。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨直言，「這是土匪行徑」，顯示中共正嘗試以戰術操作「空域管制」，侵蝕台灣治權。

針對醫療專機遭中共軍機逼近，空軍司令部表示，空軍運用聯合情、監、偵系統，全程掌握台海周邊海、空域動態；另共機侵入我空域，除依規實施廣播驅離，並按突發狀況處置及戰備規定，採取適切戰術作為，確保空防安全。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲受訪指出，金門航線如W6航線，均屬台灣國內航線，醫療專機已開啟ADS-B廣播系統，執行任務完全合規，中共卻派出軍機逼近至目視距離，這是不專業、具危險性的飛行方式。他直言，「這是土匪行徑」，共機長期以「侵蝕」方式挑戰台灣治權與主權，正是從「淺灰」往「深灰」的典型灰色地帶衝突。

蘇紫雲提醒，類似案例並非首次。兩年前我國軍包機飛往東沙時，曾遭香港管制塔台拒絕放行；去年起中國海警更在金門海域常態性執法，甚至登檢觀光船。可見中共正逐步「往前劃線」，系統性推進區域控制能力。

他表示，此案由安捷飛行員報告揭發，仍待後續飛安調查釐清，然若確認屬空中接近，相關飛安單位應正式提出異議，明確指出中國軍機不明且危險的飛行方式，以確保台灣的領空安全。

另，三年一度的國際民航組織（ICAO）大會廿三日即將召開，外交部將與交通部合作推案，蘇紫雲建議，台灣應藉此強化ICAO的訴求，從安捷事件與航路爭議可見，唯有台灣能正式參與ICAO，才能保障兩岸航安。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法