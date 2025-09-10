京華城案》諮詢審議期間 有13委員、官員提疑慮

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，昨是交保後首度出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市都市計畫委員會前委員徐國城昨出庭作證，表示自己反對京華城的提案，並指台北市前副市長兼都委會主席彭振聲忽視委員反對意見。本報整理過去在專家諮詢會議、都委會審議期間，有高達十三名委員、市府官員對適法性表達疑義，其中曾光宗更明確點出，京華城訴求於法無據，不應送都委會。

本報調查，二○二○年十月十二日，北市府針對京華城案召開專家諮詢時，有六名委員及都發局官員表示，京華城非都更案件，容積獎勵申請已違反法令。其中都發局都市更新處代表邱于真在會中指出，本案非都市更新案件，得否引用更新法源有疑義，且京華城基地上不適用自劃評估標準。

委員劉玉山、白仁德、徐國城、林志崧也分別發言認為，京華城案非都市更新案件，法源不宜引用都市更新建築容積獎勵辦法。

彭振聲卻不理會委員意見，讓全案進入都委會七七五次會議。委員曾光宗在會中痛批，申請單位一直希望市府開無限期空白支票，想要多少樓地板面積自己填，個人堅決反對申請人提的方案；委員宋鎮邁發言時，也表明同意曾光宗意見，認為京華城申請容獎，「顯非適法」。

但彭振聲仍執意為京華城推案，裁示進入專案小組會議討論。委員黃台生、馮正民提出疑惑，都委會給予獎勵要依法給予，本案是依據什麼法令？且過去沒有特例，在符合什麼樣的公益性、對價性、適法性下可以給予容獎？適法性怎麼解釋？可不可以準用？過去有無特例？

法務局代表王道蕙在會議中回應委員疑問時明確指出，都委會審議的權限是否可以超越法規部分，依照「各級都市計畫委員會組織規程」第二條規定，其職掌不包含創設容積獎勵制度。

