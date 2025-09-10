為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案》諮詢審議期間 有13委員、官員提疑慮

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，昨是交保後首度出庭。（記者塗建榮攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案，昨是交保後首度出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/09/10 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市都市計畫委員會前委員徐國城昨出庭作證，表示自己反對京華城的提案，並指台北市前副市長兼都委會主席彭振聲忽視委員反對意見。本報整理過去在專家諮詢會議、都委會審議期間，有高達十三名委員、市府官員對適法性表達疑義，其中曾光宗更明確點出，京華城訴求於法無據，不應送都委會。

    本報調查，二○二○年十月十二日，北市府針對京華城案召開專家諮詢時，有六名委員及都發局官員表示，京華城非都更案件，容積獎勵申請已違反法令。其中都發局都市更新處代表邱于真在會中指出，本案非都市更新案件，得否引用更新法源有疑義，且京華城基地上不適用自劃評估標準。

    委員劉玉山、白仁德、徐國城、林志崧也分別發言認為，京華城案非都市更新案件，法源不宜引用都市更新建築容積獎勵辦法。

    彭振聲卻不理會委員意見，讓全案進入都委會七七五次會議。委員曾光宗在會中痛批，申請單位一直希望市府開無限期空白支票，想要多少樓地板面積自己填，個人堅決反對申請人提的方案；委員宋鎮邁發言時，也表明同意曾光宗意見，認為京華城申請容獎，「顯非適法」。

    但彭振聲仍執意為京華城推案，裁示進入專案小組會議討論。委員黃台生、馮正民提出疑惑，都委會給予獎勵要依法給予，本案是依據什麼法令？且過去沒有特例，在符合什麼樣的公益性、對價性、適法性下可以給予容獎？適法性怎麼解釋？可不可以準用？過去有無特例？

    法務局代表王道蕙在會議中回應委員疑問時明確指出，都委會審議的權限是否可以超越法規部分，依照「各級都市計畫委員會組織規程」第二條規定，其職掌不包含創設容積獎勵制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播