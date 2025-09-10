柯指京華城案共識決 前都委作證打臉

合議庭昨傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/10 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，合議庭昨天傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城作證。柯文哲的律師鄭深元詰問徐，都委會審議京華城案時是否採「共識決」？徐答稱「某種程度是主席決定」，打臉柯等人的「共識決」辯詞。

柯前天剛完成辦保七千萬元獲釋，昨天是他交保後首度開庭。柯在庭末表示，聽到徐國城說「如果重來一遍，打死也不要再當北市都委會委員」，他聽了很有感觸，向徐揮手說「歹勢，辛苦了」。

徐國城是文化大學都市計畫系教授，於二○二○年至二二年間任北市都委，曾是京華城案專案小組召集人。由於他偵查中的證詞直指市府立場就是要通過京華城案，都委會主席彭振聲主導會議結論，證詞對柯、彭等人不利，屬其敵性證人。

徐國城昨證稱，案件通常是由主席問各委員對結論有沒有意見，沒意見就通過，「某種程度上是主席決定」，主席代表市府立場，委員在會議中雖於各自專長領域闡述意見，但最終是由主席逕自結論，決定要繼續討論下去或通過與否，有委員自嘲說只是來幫市府背書的，「大家都沒意見，我也沒意見」。

徐國城證稱，依都市計畫學理，原京華城的十二萬二八四平方公尺樓地板面積是一次使用權，拆除重建後不一定會保留，京華城未受損害卻要求市政府「補償、補救」樓地板損失，並不合理。此外，適法性不是由都委會討論決定，而是應由都發局判斷，委員無從自會議資料中判斷適法性，基於相信都發局認定符合適法性的前提下，討論案件實體內容。

