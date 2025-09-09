政院研擬海纜七法 王定宇：遏止中國權宜輪侵擾

總統賴清德接受本報專訪透露，行政院正研擬提出「海纜七法」。，民進黨立委王定宇昨表示，修法除了給予取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作的平台與機制。圖為今年二月海巡人員攔查拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰」貨輪。（取自海巡署網站）

2025/09/09 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華、洪定宏／綜合報導〕總統賴清德接受本報專訪透露，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等三面向提升海底電纜防護韌性。對此，民進黨立委王定宇昨表示，修法除了給予取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作的平台與機制，務必遏止中國利用「權宜輪」進行灰色地帶侵擾的相關行動。

給予取締法源 和他國建立合作機制

王定宇指出，中國不斷利用權宜輪騷擾周邊鄰國，特別是台灣的海底電纜，賴總統提出七項修法，希望處理這個問題。對於中國直接管轄的船隻，或掛著他國船旗卻被中國實質控制的權宜輪，只要涉及破壞台灣海底電纜、對台灣進行灰色地帶騷擾，或參與中國軍演及軍事計劃，我方都會造冊列管。

請繼續往下閱讀...

王定宇表示，中國用權宜輪進行騷擾、勾斷海底電纜，在波羅的海也已發生多次，也有船隻被查扣，加上海底電纜影響到國際通信網絡的穩定和安全，所以我方也會和相關國家建立合作機制，不管是在立法、查緝、查扣上的合作等。

王定宇強調，這七項修法，除給予我方取締的授權法源，也希望和相關國家建立合作的平台與機制，務必遏止中國平時利用偽裝成他國的權宜輪，或平時是以商用船、民用船的形態出現，但是它卻參與執行中國破壞的軍事任務，或在周邊灰色地帶進行侵擾的相關行動。

他說，這七項修法草案目前行政院、海委會都在盤點，等提出之後，必須向社會說明、和在野黨溝通，也希望建構國際合作的平台，務必保護我國海域及海底電纜的安全。政院人士昨表示，有關「海纜七法」推動，政院已進行一定程度的討論，未來會在定案後適時對外說明。

此外，為強化防禦機制，民進黨立委陳冠廷日前也提出建議，在法制建構方面，制定「海底電纜鋪設與維護專法」和「海域管制特別條例」；科技監控方面，強化海巡署雷達系統與數據判讀能力；戰略合作方面，由海巡署與國防部、國安局建立跨機關聯防機制，同時與友盟國分享異常船舶資訊。

海委會：海纜攸關國安、全球穩定

據了解，海委會與海巡署曾在八月十三日，結合法務部最高檢察署及社團法人經濟刑法學會舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」，兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍強調，從波羅的海海纜異常，到台馬海纜斷裂，疑似蓄意破壞的案例頻傳，海底電纜的議題已提升到攸關國家安全與全球穩定的戰略高度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法