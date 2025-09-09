美智庫：台灣能源進口 應立即分散風險

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）觀察報告示警，台灣的液化天然氣（LNG）進口有約三成來自易受北京影響的卡達，敦促台灣當局重新思考能源獨立與風險分散等問題。（示意圖，路透檔案照）

2025/09/09 05:30

台灣三成天然氣 來自易受北京影響的卡達

〔編譯林家宇／綜合報導〕華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）專家七月赴台與「科技、民主與社會研究中心」（DSET）進行兵棋推演，模擬中國在「不開一槍」情況下對台灣，尤其是能源領域的潛在脅迫手法。FDD提出的觀察報告示警，台灣的液化天然氣（LNG）進口有約三成來自易受北京影響的卡達，敦促台灣當局重新思考能源獨立與風險分散等問題。

根據統計，二○二四年台灣進口二一○○萬公噸LNG，前三大供應國為澳洲卅八％、卡達廿五％和美國十％。

報告揭示，由於台灣近半發電量依靠LNG且全面仰賴進口，能源儲備相當有限。北京利用「網路經濟戰」（CEEW）、選擇性海上封鎖，以及對能源進口國家施加政治壓力，可輕而易舉地擾亂、阻擋LNG和煤炭進口，使台灣陷入絕境。

美能增加台灣LNG供應 協助重啟核電

台灣的LNG斷供，幾乎會對全球經濟和外交造成立即性後果，迫使政府在民生、醫療與半導體產業用電之間做出抉擇，而後者是台灣經濟骨幹，以及能夠在全球外交發揮影響力的關鍵。

報告敦促台灣必須以全方位角度建立能源韌性，立即分散風險，例如重新思考對易受中國施壓影響的卡達進口依賴程度；即使必須承擔額外開銷，也要綁定與美國的能源合約；建立更多LNG儲備量；發展更多再生能源，包括重啟核電廠等。

報告指出，美國在能源領域能夠大幅提升對台灣的LNG供應，雙方傳達合作意願也是向主要能源供應國宣示：如果屈服於北京壓力，華府將樂於填補台灣的經濟損失。此外，若台灣重啟核電或投資小型模組化反應爐，美國將可提供進一步協助。

報告並說，除了美國，日本將是中國對台能源脅迫情境中的關鍵國家之一，其LNG運輸和儲備量可緩解台灣的立即性壓力。澳洲則可在危機期間擴大對台灣的能源輸送支持。

儘管兵推過程顯示，台海情勢升溫的步調及國際輿論風向掌控在中國手中，但北京的優勢並非勝利保證。報告呼籲美國、日本、澳洲和歐洲發送北京的行為將引來全球回應的訊號，並對台灣強化能源、網路和社會韌性提供經濟協助，促使北京改變決策。

