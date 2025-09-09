為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藝人轉發促統貼文 官員：3人有雙重國籍

    中國九月三日閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人「打擦邊球」方式，轉發《央視》「致敬勝利」貼文。（彭博檔案照）

    中國九月三日閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人「打擦邊球」方式，轉發《央視》「致敬勝利」貼文。（彭博檔案照）

    2025/09/09 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等廿三名台灣藝人，屢次轉發中國官媒央視促統貼文，日前被政府列為行政查察對象。熟稔中共統戰的官員透露，雖然陸委會已表明不會懲處，但這一波查處仍有十一名藝人並未回覆政府，其中三名藝人具有雙重國籍，發函公文未能送達。

    陸委會查察 仍有11藝人未回覆

    中共去年發動「聯合利劍二○二四B」圍台軍演，多名台灣藝人轉發央視貼文，宣稱「台灣自古就是中國領土」。

    今年三月，中國外長王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、陳妍希等數十名藝人，協同轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中共主張。

    陸委會日前偕同文化部進行行政查處，要求說明為何配合中共黨政軍進行政治宣傳，部分經紀公司回覆「沒那個意思」、「不曉得」。

    不過，中國九三閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人不甩政府警告，轉發央視「致敬勝利」貼文，雖未提及支持武統言論，仍用央視提供的「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」等文字模組發文。

    對此，知情官員說，查處重點在於藝人有無貶損中華民國的地位，有沒有要消滅中華民國主權，以及是否鼓吹用武力解決兩岸問題，九三當天的發文有刻意避開這些。

    官員也透露，文化部日前發函給廿三名藝人所屬經紀公司，尚有十一名藝人沒有回覆政府，其中，三名藝人擁有雙重國籍，有掌握一名藝人具加拿大籍。

    他強調，文化部對於未回覆的藝人，有再度發函要求說明原因，並要求須在期限之前回覆，若不回覆將視為放棄權益。如果有回覆，因為之前是用告誡方式，也不會針對晚回覆的藝人進行懲處。

    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，北京刻意選在紀念日要求台灣藝人集體表態，營造「全民同慶、兩岸同心」的氛圍，這是有計畫的統戰操作，「藝人既是統戰工具，更是威權遮羞布」。

    洪浦釗分析，當藝人高喊「祖國萬歲」，其實是在替中國官方的政治語言背書；一旦台灣社會批評他們，中國又能反過來說「你們在打壓藝文自由」。

